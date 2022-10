Popravili so napoved, ki spet kaže negativne obete

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) je sprva za letošnje leto napovedalo vnovično rast novih avtomobilov v Evropi. Toda zaradi številnih težav pri dobavah in proizvodnji, ob tem pa še zaradi skrbi pred inflacijo in recesijo, so zdaj svojo napoved spremenili. Letos bo po oceni ACEA prodaja novih avtomobilov v Evropi padla za en odstotek na 9,6 milijona novih avtomobilov. V primerjavi s predkoronskim letom 2019 bo to že občuten 26-odstotni padec prodaje novih avtomobilov. Povedano drugače, v Evropi bodo letos trgovci prodali 3,3 milijona novih avtomobilov manj kot leta 2019.

Prodaja novih avtomobilov v Evropi:

vir: ACEA

Vpliv manjše prodaje sega tudi v Slovenijo

Kljub manjši prodaji so se tako proizvajalci kot veliki trgovci dobro odzvali in vsi še vedno beležijo zelo visoke dobičke. Razmere pa negativno vplivajo na stanje na trgu, kjer so tako novi kot rabljeni avtomobili vse dražji, v nezavidljivem položaju pa so se znašli tako dobavitelji kot tudi proizvodne tovarne.

Že včeraj smo pisali o lakirnici Magne v Hočah, ki bo očitno brez dela do konca leta. Stanje v industriji prinaša tudi negotove obete za tovarno Revoz v Novem mestu, ki za zdaj ostaja edini naš stik z Renaultom (svojo podružnico so prodali izraelski skupini Taavura), prav tako pa tudi težje razmere za sicer zelo uspešna dobaviteljska podjetja. Ta so nedavno s slovensko vlado načeloma sklenila dogovor o letnem subvencinjskem parnerstvu v višini 30 milijonov evrov letno za obdobje šest let.

Od Bruslja pričakujejo jasno in natančno strategijo

Evropska avtomobilska industrija, ki je zelo močan dejavnik gospodarstva, se nahaja tudi sredi globalnih tektonskih premikov. Tekmeci iz področja ZDA in Azije postajajo vse bolj konkurenčni in bodo dolgoročno lahko tudi na evropskem trgu ponujali vse bolj kakovostne avtomobile. Po negativnih vplivi Brexita, pomanjkanja polprevodnikov in posledic vojne v Ukrajini tudi pri ACEA od evropske politike pričakujejejo odločno strategijo.

“Potrebujemo ambiciozen in natančen program dela, ki nam bo omogočil vnovično rast. Enako velja za povečanje števila prodaje električnih avtomobilov in pripadajočega izpolnjevanje klimatskih ciljev,” opozarja Oliver Zipse, predsednik ACEA in hkrati tudi poslovne skupine BMW.

“Ojačati je treba evropske dobaviteljske verige, omogočiti dostop do potrebnih redkih materialov za elektromobilnost in pospešiti širitev polnilne infastrukture,” pravi Zipse.

Evropski voznik park je vse starejši

Avtomobilski sektor samo v največjih evropskih trgih v državne blagajne prek davkov prinese okrog 375 milijard evrov. Letno sektor v razvoj vlaga okrog 59 milijard evrov, kar je tretjina celotnih vlaganj v razvojne projekte v Evropi. Avtomobilska industrija posredno in neposredno zaposluje okrog 12,7 milijona ljudi.

Evropa je na eni strani vodilna na področju prometne varnosti, kjer letno število smrtnih žrtev po podatkih ACEA pade za 17 odstotkov, žal pa na drugi strani skrbi vse starejši vozni park.

V povprečju je osebni avtomobil v Evropi star 12 let, tovornjak 14 let, kombi 12 let in avtobus kar 13 let. To ne pomeni le slabše varnostni ravni, temveč zavoljo zastarele tehnologije tudi več izpustov.