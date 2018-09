Poljaki kopirali mustanga, pri Fordu že jezni #foto

KHM Motor Poland so ustanovili leta 2013 in napovedali, da bodo začeli izdelovati moderne reinkarnacije slavnih poljskih avtomobilov. Eden izmed najbolj prepoznavnih je bil FSO warszawa M20. Postal je prvi poljski avtomobil, ki so ga množično proizvajali v 50. letih prejšnjega stoletja.

Poljska legenda, ameriška osnova

Čeprav so se pri KHM posvetili prvotnemu modelu z zelo podobnim imenom, so si ironično za osnovo izbrali ameriškega darovalca. Warszawa M20 GT sloni na fordu umustangu GT, čeprav je ameriška ikona skrita pod kontroverzno neokusno zunanjo lupino.

Poljski proizvajalec opisuje videz M20 GT kot moderen in eleganten, z zunanjo obliko pa so želeli poudariti bistvo prvotne warszawe in hkrati slediti najnovejšim trendom. Odločitev, ali jim je to v celoti uspelo, bomo prepustili vam. Treba je še poudariti, da so si zadnje žaromete sposodili pri Mercedesovem modelu AMG GT, hkrati pa so uporabili tudi nekaj komponent iz chevrolet camare.

Foto: KHM Motor Company

Poganja ga petlitrski atmosferski osemvaljnik

Če pustimo ob strani zunanji videz, je notranjost presenetljivo umirjena in primerna današnjemu času. Poleg usnja in na pogled prijetne barvne kombinacije je v osrednji konzoli nameščen velik zaslon na dotik.

Kar zadeva pogon, se novodobni naslednik warszawe od originala močno razlikuje. Avtomobil je v 50. letih poganjal 2,1-litrski štirivaljnik z 52 "konji", M20 GT pa poganja mustangov petlitrski atmosferski osemvaljnik s 324 kilovati.

Spor s Fordom postavlja obstanek avtomobila na kocko

KHM Motor Poland je bodoče kupce prek spletne strani obveščal, da bo določene elemente avtomobila dobavljal sam Ford, zraven pa uporabil tudi logotip znamke. Kot se je izkazalo, to ne drži. Pri Fordu so se na dogodke odzvali burno in zapisali:

"V povezavi z informacijami, ki se pojavljajo v medijih, glede domnevnega sodelovanja med KHM Motor Poland in Fordom za izdelavo warszawe M20 GT bi vas radi obvestili, da ne obstaja nobena pogodba med korporacijo Ford in podjetjem. Uporaba našega logotipa na spletni strani KHM Motor Poland in informacije o sodelovanju so neutemeljene in nezakonite."

Le nekaj trenutkov kasneje so s spletne strani odstranili logotip in besede o skupnem sodelovanju. Če bo Ford zavrnil dobavo delov in avtomobilov Poljakom, bo warszawa M20 GT ostala edini primerek znamke.

Foto: KHM Motor Company

Foto: KHM Motor Company

Foto: KHM Motor Company