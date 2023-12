Pokazali prve detajle Renaultove serijske "petke" #foto

Renault bo električno "petko" razkril na avtomobilski razstavi v Ženevi v začetku prihodnjega leta. Razkritje prve fotografije nekaterih delov avtomobila kažejo, da se serijski ne bo bistveno razlikoval od že večkrat videnega koncepta. Renault je tako pokazal dokončni videz sprednjih žarometov, zadnjih luči in razkril tudi digitalni prikazovalnik napolnjenosti baterije na sprednjem delu vozila – ta prihaja v obliki velike številke 5.

Novodobna "petka" bo na voljo z baterijo kapacitete 52 kilovatnih ur, ki bo zadoščala za doseg po WLTP do slabih 400 kilometrov.

Avtomobil bo imel pet vrat, kljuke zadnjih dveh stranskih bodo skrite v stebriček. Zaščitni znak avtomobila bodo tudi kratki previsi. Renault 5 prihaja kot naslednik zoeja. Čeprav gre za nadgradnjo platforme CMF-B in je Renault že napovedal deljenje do 70 odstotkov sestavnih delov s cliom, bo to izključno električni mestni avtomobil. Francozi so napovedali začetno ceno 25 tisoč evrov.

Že znani koncept:

Foto: Instagram Gilles Vidal

Objavljeni detajli serijskega avtomobila:

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault