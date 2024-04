Pogosto konservativni Volkswagen si je zamislil tako prihodnost #foto

Foto: Volkswagen Lansko leto na Kitajskem je bilo v avtomobilskem smislu prelomno. Prvič od začetka merjenja uradne avtomobilske prodaje je Volkswagna s prvega mesta zrinil domači gigant BYD. Kot da bi to spodbudilo odgovorne v Wolfsburgu in dalo jasno smernico, da bo za nadaljnjo uspešnost na največjem trgu treba razviti lokalno še bolj prilagojene produkte.

Koncept ID.code napoveduje prav to – to je družino vozil, ki je oblikovno bližje kitajskim kupcem, izrazitejšo prioriteto električnim pogonom in tehničnemu povezovanju z naprednimi kitajskimi družbami.

Lani so vstopili v lastniško strukturo Xpenga, enega izmed najbolj razvitih kitajskih avtomobilskih podjetij, zdaj z razkritim konceptom na avtomobilski razstavi v Šanghaju napovedujejo novo Volkswagnovo obdobje na Kitajskem.

Foto: Volkswagen

Vozila ID.UX za mlajše kitajske kupce

Nemci obenem na Kitajskem razvijajo še novo platformo CMP (China Main Platform), ki bo namenjena prav avtomobilom za kitajski trg. Z letom 2027 bodo znotraj družine ID zagnali tudi ločeno podznamko ID.UX. Ta bo usmerjena proti mlajši generaciji kupcev avtomobilov in tudi izdatneje izpostavlja napredno tehnologijo in umetno inteligenco.

Znamka ID.UX bo imela do leta 2030 že pet modelov (celotna družina ID pa šestnajst); prvi med njimi bo ID.Unyx, ki bo predelana cupra tavascan in bo namenjena le kitajskemu trgu.

Kaj pa vpliv na Evropo?

Oblikovalske smernice 4,8-metrskega koncepta ID.code so za zdaj prvenstveno namenjene Kitajski, a pri Volkswagnu ne izključujejo možnosti, da bi ta koncept v prihodnje posredno ali neposredno vplival tudi na nove modele v Evropi.

Foto: Volkswagen