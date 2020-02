Poglejte, tako reklamo je Porsche posnel za Hrvaško #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche bo letos na Hrvaškem izpeljal vozniško pustolovščino za svoje stranke, pred tem pa so za naše južne sosede posneli zelo privlačen promocijski video.

Porsche bo letos na Hrvaškem izpeljal tri dogodke pod imenom Porsche Travel Experience. Kdor se bo prijavil na enotedensko uživanje tamkajšnjih cest, se bo za en teden usedel za volan nove generacije porschejev 911 in prevozil traso od Zagreba do Dubrovnika. Pot bo karavano vodila tudi do Rovinja v Istri, prav tako bodo med potjo proti Dalmaciji obiskali tudi otok Pag. Cena za udeležbo je 7.500 evrov.

Hrvaške turistične in cestne zaklade predstavlja Mate Rimac

Porsche podobne cestne avanture za svoje goste organizira že več kot 20 let. Letos so se torej spet odločili tudi za Hrvaško, pri tem pa posneli nadvse privlačen promocijski oziroma turistični video.

Govorec v njem je nihče drug kot Mate Rimac, ustanovitelj družbe Rimac Automobili. Ti so se proslavili z izdelavo pogonov in baterijskih sklopov za najzmogljivejše električne športne avtomobile. Lani je Porsche svoj lastniški delež v tej družbi povečal na 15,5 odstotka.

Foto: Porsche