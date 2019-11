Poglejte, 14-letnica bi tako rešila veliko zagato avtomobilov

Proizvajalci avtomobilov morajo vse več vlagati v varnost svojih vozil in to lahko privede do bolj masivnih sestavnih delov karoserije avtomobilov. Eden od takih so stebrički A, ki ovirajo pogled vozniku predvsem ob zavijanju. Čeprav smo letos pri novi toyoti corolli pohvalili zelo tanke stebričke in s tem boljšo preglednost, je ta stebriček še vedno nerešljiva uganka.

Zanimiv sistem 14-letnice, sestavljen iz zunanje kamere in notranjega projektorja

To bi se lahko spremenilo po zaslugi komaj 14-letne Alaine Gassler, ki je na šolskem natečaju Broadcom Masters predstavila sistem "prosojnega" stebrička A in si z njim prislužila tudi nagrado 25 tisoč ameriških dolarjev.

Gasslerjeva je na zunanjo stran stebrička postavila kamero. Slika se v živo prenaša na projektor, ki je nameščen na senčniku znotraj avtomobila. Ta projektira sliko na notranjo stran stebrička, ki ga je oblekla v reflektivno tkanino. Ta odseva svetlobo le nazaj proti izvoru svetlobe, v tem primeru torej proti projektorju. Ker je nameščen blizu voznikovih oči, te ujamejo povratne žarke in voznik na stebričku vidi pogled z zunanje kamere. S tem dobi vtis, kot bi videl skozi stebriček. Drugi potniki v vozilu na stebričku ne vidijo ničesar.