Podrobnosti še skrite: tak ferrari prihaja leta 2025

Pri Ferrariju so potrdili, da bodo svojega prvega električnega superšportnika predstavili leta 2025.

Porsche je z električnim taycanom požel veliko zanimanja in tudi Ferrari, eden vodilnih proizvajalcev superšportnih avtomobilov z velikimi, glasnimi in zmogljivimi bencinskimi motorji, bo trgu ponudil električni avtomobil. To se bo zgodilo leta 2025, je potrdil predsednik družbe John Elkann.

Pri Ferrariju so že večkrat poudarili, da bodo tak avtomobil izdelali ob dovolj razviti tehnologiji električnih vozil. Na avtomobilski trg želijo pripeljati nekaj novega in še ne videnega. Podrobnosti o električnem ferrariju je za zdaj še zelo malo. Prvi vpogledi v patente so nakazovali celo možnost elektromotorjev v vsakem posameznem kolesu dvosedežnega športnika.

Prvi SUV, vrnitev v Le Mans ...

V Maranellu si veliko obetajo tudi od novih hibridnih pogonov za nekatere modele, kar je tudi v skladu z vrnitvijo na 24-urno vztrajnostno dirko v Le Mansu čez dve leti.

Ferrari je sicer v procesu iskanja novega izvršnega predsednika (Louis Camilleri se je lani umaknil iz osebnih razlogov), prihodnje leto jih z modelom purosangue čaka prvi športni terenec.

Italijani so lani sicer prodali 9.119 avtomobilov, kar je bilo okrog deset odstotkov manj kot leto prej.