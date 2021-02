Podprli so ga največji, zdaj iščejo mesto za tovarno v Evropi

Ameriško zagonsko podjetje Rivian, ki je zatreslo avtomobilski svet z električnim poltovornjakom, nadaljuje strmo rast. Finančno so jih v preteklem letu podprli pri Amazonu in Fordu, čeprav bodo svoj prvi model na ceste poslali letos poleti, pa že pogledujejo v Evropo in iščejo primerno lokacijo za dodatno tovarno.

Rivian je osupnil svet z zmogljivostjo in uporabnostjo prvega koncepta, ki so ga predstavili svetu. Potencial so nadgrajevali in v zgodbo so vstopili številni avtomobilski veljaki ter Amazon (v Rivian so investirali 700 milijonov dolarjev). Lani so podpisali sporazum in se dogovorili za dobavo sto tisoč električnih dostavnih kombijev. Epidemija je zamaknila prihod prihajajočih modelov, a razvoj in dobava Amazonovih kombijev sta ostala v časovnem okviru.

Niso muha enodnevnica

Številna visokoleteča zagonska podjetja so hitro spoznala kruto realnost avtomobilskega posla. Visoki stroški razvoja so bili že velikokrat ovira za nadaljnjo rast, a pri Rivianu so očitno našli pravo formulo. Decembra so na cesti opazili prve prototipe, januarja pa so v Los Angelesu Amazonovi dostavljavci že opravljali prve dostave.

Ker je pomemben finančni partner na prvem mestu, je bil seveda prihod električnih poltovornjakov R1T in R1S zamaknjen na letošnje poletje. Očitno veliko izdelanih dostavnikov polni proizvodno linijo, zato se po nekaterih informacijah Rivian že obrača proti Evropi, kjer bi očitno radi zgradili dodatno proizvodno tovarno. Kot je poročal Bloomberg, so si Američani že ogledovali potencialna mesta v različnih državah - Nemčiji, Veliki Britaniji in na Madžarskem.

Po poteh Tesle?

Vzpon je Rivian začel že zelo zgodaj, ko so vanj vložila številna velika podjetja iz skupine 500. Zdaj je na lovu za Teslo in postaja pomemben igralec na trgu električnih vozil, od razkritja R1T in R1S v letu 2018 pa so prejeli že osem milijard dolarjev sredstev zasebnega kapitala. Kljub temu večina že nestrpno čaka njihov prihod na borzo, a tudi to potezo bi lahko epidemije premaknila v leto 2021.

Glede na pretekle uspehe in premagovanje ovir je le vprašanje časa, kdaj bo Rivian naznanil širitev v Evropo. Širitev ni pomembna zaradi izdelave poltovornjakov, temveč zaradi tesne povezanosti Amazona z Evropo. V evropski tovarni bi najverjetneje izdelovali dostavnike, kasneje tudi od drugih velikih naročnikov.