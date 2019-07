Avto okreten kot tank: je to sploh mogoče?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški Rivian ima za zdaj izdelane le koncept električnega poltovornjaka R1T, s katerim pa napovedujejo nekatere zanimive nove funkcije. V ZDA so tako patentirali rešitev 'tank turn' oziroma tankovski obrat, kar bi v praksi pomenilo možnost, da bi voznik avtomobil za 180-stopinj obrnil na mestu.

Kaj bi taka rešitev prinesla v praksi?

Na YouTubu se je pojavil domnevno uradni video te funkcije, ki pa so ga naposled umaknili (avtorske pravice družbe). Obrat je prikazoval s pomočjo računalniške animacije in ne dejanskega posnetka. Pri Rivianu o tem dodatku svojih vozil še vedno razmišljajo in patentiranje kaže na domnevno resne ambicije.

Tankovski obrat z avtomobilom bi bil mogoč na makadamu (oz drseči podlagi, tudi na snegu), kjer bi se kolesa na eni strani vrtela naprej, na drugi strani vozila pa v nasprotno smer. Voznik bi tak obrat in zavoj lahko uporabil pri manevriranju na zelo ozkem prostoru.

Rivian je sicer zagonsko podjetje, ki razvija električni poltovornjak (in tudi že koncept športnega terenca) in namerava v prihodnje razviti še več podobnih vozil. Nedavno je vanje Ford vložil 500 milijonov ameriških dolarjev.