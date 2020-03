Podatki iz Revoza, ki kažejo krhkost avtomobilske industrije

Ko je v Revozu delo potekalo triizmensko, so dnevno v povprečju izdelali več kot 900 avtomobilov. Delo tokrat poteka neprekinjeno, izjema je čas od sobotnega jutra do nedeljskega večera. Vsi odmori med delom so enotni. Zjutraj se je delo začelo ob 6. uri zjutraj, nato je predviden petminutni odmor za kavo in nato polurna malica. Če mora kdo vmes skočiti na stranišče in res ne more počakati do uradnega premora, ga na njegovem mestu nadomesti drugi.

Foto: Gregor Pavšič Dostava "just in time", sestavnih delov ne kopičijo

Samo karoserijo avtomobila, kot je renault clio, ki predstavlja večino vseh izdelanih vozil v Revozu, sestavlja 350 delov. Nikjer v okolici tovarne ni mogoče najti velikanskih zalog sestavnih delov, saj je bistvo učinkovite avtomobilske proizvodnje tako imenovana dostava "just in time".

Za 60 dni vnaprej tovarna iz komercialnega oddelka Renaulta dobi podatek o potrebi po izdelanih avtomobilih. Temu nato prilagodijo naročila sestavnih delov. V Revoz vsak dan iz Zagreba vozijo tovornjaki z odbijači za clia. Zaradi posebnih dimenzij jih lahko na eno paleto spravijo komaj šest, za dnevno več kot 900 izdelanih vozil pa jih potrebujejo natanko dvakrat toliko.

Na tak način tovarna, kot je Revoz, kjer je bilo nazadnje zaposlenih 3.400 ljudi – od tega 2.700 v neposredni proizvodnji – lahko letno izdela več kot 200 tisoč novih avtomobilov.

Letos manj povpraševanja na trgu

Ta teden so proizvodni trak ustavili tako v Novem mestu kot tudi v drugih avtomobilskih tovarnah po Evropi. Za zdaj je težko napovedati, kdaj bodo te tovarne spet začele izdelovati nove avtomobile. To je namreč zapleten proces sobivanja proizvajalcev in dobaviteljev ter seveda tudi povpraševanja na trgu. Prodaja novih avtomobilov je letos v Evropi upadla že konca februarja, zdaj pa nanjo neposredno vplivajo tudi zaprti prodajni saloni. Medtem je prodaja novih avtomobilov v digitalni obliki še vedno v povojih.