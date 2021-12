Po varnostnem debaklu: spomladi že prvi odziv Renaulta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi ni renault zoe na varnostnem testu Euro NCAP prejel niti ene zvezdice in pri Renaultu so se na ta slab rezultat že odzvali.

Renault laguna je bila pred 20 leti prvi avtomobil s petimi varnostnimi zvezdicami organizacije Euro NCAP, kjer pa so pravila v naslednjih letih ves čas zaostrovali. To je sililo avtomobilske proizvajalce k večjim vlaganjem v varnost, toda v zadnjih letih so praktično vsi novi avtomobili prejeli pet ali kvečjemu štiri varnostne zvezdice.

Sistem za zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev bo spomladi serijski

Ker zoe ni prejel niti ene, se je Renault že odzval. V električni avtomobil, ki sodi v sam vrh najbolje prodajanih v Evropi, bodo vgradili serijski sistem za zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev. V zoeje ga bodo vgradili od marca 2022 naprej, so pri Renaultu potrdili za nemški Auto Motor und Sport.

Renault zoeja na praktično isti osnovi izdeluje že od leta 2013. Takrat je bil ta avtomobil tudi zadnjič na testu Euro NCAP, v tem obdobju pa so se njihovi varnostni standardi že petkrat prilagodili oziroma zaostrili. Vsaka taka zaostritev pa lahko avtomobilu, če ga varnostno ne prilagodijo novim standardom, odvzame vsaj eno ali dve zvezdici.