Zdi se neverjetno: Renault prejel nič varnostnih zvezdic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacija Euro NCAP je testirala novi renault zoe, podelila pa mu ni niti ene same varnostne točke. Električni nizkocenovnik dacia spring je dobil eno varnostno zvezdico.

Tako slabi rezultati so presenetljivi za evropski avtomobilski trg in tudi za Renault, ki je bil nekoč sinonim avtomobilske varnosti. Njihova laguna je bila pred 20 leti celo prvi avtomobil, ki je po takratnih standardih Euro NCAP prejel vseh pet varnostnih zvezdic. Zdaj je zoe prejel nič točk, dacia spring pa eno točko.

Ostra kritika Euro NCAP

Foto: EuroNCAP “Renault je bil nekoč znan po varnosti. Toda ti slabi rezultati za renault zoe in dacio spring so postali kolateralna škoda ob prehodu na električna vozila,” je ob objavi rezultatov povedal generalni sekretar Euro NCAP Michiel van Ratingen.

Zoe, ki ob tesli model 3 in volkswagnu ID.3 spada med prve tri električne avtomobile v Evropi, je ocenjevalce razočaral s slabšo vgradnjo stranskih varnostnih blazin v sedeže. Le pri oceni zaščite otrok je prejel več kot polovico razpoložljivih točk (52 odstotkov). Pri zaščiti odraslih potnikov je dobil 43 odstotkov točk, pri zaščiti ranljivih udeležencev prometa 41 odstotkov točk, pri varnostno-asistenčnih sistemih pa vsega 14 odstotkov točk.

Med preostalimi električnimi avtomobili s serijsko opremo je bil do zdaj najslabši izkupiček štiri zvezdice Euro NCAP, ki so jih prejeli opel mokka, citroen C4, fiat 500e in MG marvel R.