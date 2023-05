Po ukinjanju modelov bo to Fordov najcenejši v Evropi #foto

To je druga generacija tega avtomobila, ki ga bo Ford izdelal na osnovi pume in z njo si bo delil tudi proizvodnjo v Craiovi v Romuniji. Obstoječi tourneo courier prihaja z osnove volkswagen caddyja.

Enoprostorno vozilo z zanimivo in precej škatlasto obliko poudarja aktivni življenjski slog lastnikov. Tourneo courier bo za Ford v Evropi zelo pomemben. Ker so iz proizvodnje že umaknili fiesto in ecosporta ter bodo leta 2025 končali tudi proizvodnjo focusa, bo tourneo courier postal Fordov vstopni in najcenejši model v Evropi.

Foto: Ford

Na voljo bencinski ali električni motor, dizla ne bo

Pri ponudbi motorjev po novem ne bo dizla, zato pa bo avtomobile sprva poganjal litrski trivaljni bencinski motor s 125 "konjskimi" močmi. Za prenos moči bosta na voljo šeststopenjski ročni ali sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Proti koncu prihodnjega leta bo na voljo tudi električna različica vozila, za katero pa so tehnični podatki še zelo skopi. Poganjal jo bo stokilovatni elektromotor, pri polnjenju bo moč pri enosmernem toku dokaj skromnih sto kilovatov. Polnjenje od 10 do 80 odstotkov naj bi v najboljšem primeru trajalo pod 35 minutami. Ford za električnega tournea courierja obljublja tudi 44-litrski sprednji prtljažnik in 44 odstotkov več prostora v prtljažniku kot v prvi generaciji tega avtomobila.

Več podrobnosti o avtomobilu, predvsem glede opreme in cen, bo znanih po prihodu na trg letos poleti.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford