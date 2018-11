Po nesreči se ji je življenje popolnoma spremenilo #video

Pri 19 letih jo je prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti prikovala na voziček. Danes Barbara Slaček živi polno življenje, a biti na vozičku ni prijetno, pravi predstavnica Zavoda Vozim in ambasadorka projekta Heroji furajo v pižamah. Vsaka četrta žrtev prometnih nesreč je mladostnik in vsako četrto prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen alkohol, povzročijo mladi. Zavod Vozim se s svojimi aktivnostmi trudi za znižanje teh številk.

Heroji furajo v pižamah je vseslovenska akcija zavoda Vozim. Projekt traja že več kot eno leto, želijo pa si zakonskih sprememb na področju sankcij za vožnjo pod vplivom alkohola.

Iniciativa Heroji furajo v pižamah nadaljuje svojo misijo zmanjševanja števila voženj pod vplivom alkohola. Lani so poskušali mlade od vožnje pod vplivom alkohola odvrniti tako, da so jih invalidi vozili z zabav in z njimi delili svoje zgodbe. Letos so svojo akcijo nadgradili, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Vrglo jo je iz avta, kjer je v jarku obležala brez znakov življenja

Barbara Slaček, ambasadorka Herojev, nikoli ne bo pozabila usodnega 6. januarja 1999 in prometne nesreče, ki jo je pri 19 letih prikovala na invalidski voziček.

"S prijatelji smo šli na pico in ko smo se vračali proti domu, smo zaradi prevelike hitrosti na ovinku zdrsnili s ceste," je dogodek opisala Barbara.

Ker ni bila pripeta, jo je med prevračanjem avtomobila skozi zadnje stransko okno vrglo v jarek, kjer je obležala mrtva. "Ko so me prijatelji našli, nisem kazala znakov življenja, imela sem hude notranje poškodbe, tako da se jim lahko le zahvalim. Sem se sicer že milijonkrat, pa se še bom, saj sem imela srečo, da so bili toliko prisebni, da so mi dali prvo pomoč," je dejala Barbara, ki je utrpela vrsto hudih telesnih poškodb in komaj preživela.

Barbara Slaček je v prometni nesreči utrpela vrsto hudih telesnih poškodb in komaj preživela, rešili so jo prijatelji. Foto: Planet TV

Težava je še vedno tudi nepripet varnostni pas

Čeprav sta glavna vzroka za prometne nesreče med mladimi še vedno neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola, je velika težava tudi neuporaba varnostnega pasu.

"V letošnjem letu je v prometnih nesrečah umrlo 14 voznikov in potnikov v osebnih vozilih, osem od teh ni bilo pripetih z varnostnim pasom," je povedala Vesna Marinko, vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa.

Število prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi pod vplivom alkohola, se je na letni ravni zmanjšalo skoraj za tretjino, a to ni razlog za praznovanje, so bili jasni na policiji.

"Tako stanje smo imeli že pred nekaj leti in mislili, da smo na dobri poti, nato pa se je spet vse obrnilo. Pri tem se ne smemo preveč sprostiti, ampak moramo delati naprej," je dejal Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na GPU.

"V letošnjem letu je v prometnih nesrečah umrlo 14 voznikov in potnikov v osebnih vozilih, osem od teh ni bilo pripetih z varnostnim pasom," pravi Vesna Marinko. Foto: Planet TV

Življenje je lahko kakovostno tudi na vozičku, a biti na njem ni prijetno

Čeprav danes Barbara še vedno živi polno življenje, v prostem času tudi smuča in se potaplja, se ne splača tvegati. Biti na vozičku ni prijetno, pravi.

"Tu je res tanka meja. Trudimo se za to, da razbijamo tudi tabuje, da mladostniki in vsi drugi vidijo, da če je človek invalid, to ni nujno konec življenja. Tudi če se že, žal, zgodi prometna nesreča, je mogoče kakovostno živeti naprej," je dejala Barbara.

"Prvo pomoč" Herojev bodo razdelili 60 občinam po Sloveniji, ki imajo najbolj perečo statistiko nesreč. Foto: Planet TV

Z iniciativo na eni strani nagovarjajo starše, da sredi noči vendarle odidejo po svoje otroke in jih varno pripeljejo domov, na drugi strani pa apelirajo na občine.

"To je nekakšen paket, ki je kot prva pomoč. Gre za ukrepe, orodja in enostavne korake, kako implementirati iniciativo v katerokoli občino. To bomo razdelili 60 občinam po Sloveniji, ki imajo najbolj perečo statistiko nesreč," je dejal Tine Lugarič, kreativni direktor v oglaševalski agenciji Luna\TBWA.

Gre predvsem za občine na podeželju, kjer se zgodi še enkrat več prometnih nesreč pod vplivom alkohola kot v večjih mestih.

"To so okolja, kjer, predvsem v večernih oziroma nočnih urah, ni taksi služb in ni javnih prevozov oziroma infrastrukture - takrat je porast nesreč res velik, še posebno ob koncih tedna," je dejal Lugarič. Pobudniki projekta so prepričani, da je zato treba rešitve iskati na lokalni ravni.

V Oddaji Dan. na Planet TV sta o projektu Heroji furajo v pižamah več povedala tudi David Razboršek, direktor Zavoda Vozim, in Nino Batagelj, aktivni član Zavoda Vozim.