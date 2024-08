Po desetih letih resna osvežitev: Volvov paradni konj bo hibrid #foto

Volvo XC90 je star že deset let in zdaj bo vendarle dobil resno prenovo. Njegovo srce bo hibridni pogon.

Volvo je v zadnjih letih veliko denarja, časa in energije vložil v svoje nove električne modele. To so EX30 in tudi novi EX90, ki je električna alternativa modelu XC90. Ta sodi med ključne stebre Volvove avtomobilske ponudbe in ta vloga mu bo ostala tudi v bližnji prihodnosti.

Pri Volvu bodo namreč v začetku septembra razkrili prenovljenega XC90. To ne bo nova generacija modela, temveč obsežnejša nadgradnja obstoječega modela.

Kakšne bodo spremembe?

Obstoječi volvo XC90 je na cestah že deset let. Za zdaj je na voljo le napovedna fotografija, kjer so skupaj postavili EX90 in XC90. Ta bo dobil nekaj potez električnega brata, toda bistvo prenove je vendarle v ohranjanju klasičnega pogona. XC90 bo imel hibridni pogon, predvidoma na osnovi trenutnega modela T8.

To pomeni kombinacijo dvolitrskega štirivaljnega bencinskega motorja in baterije s kapaciteto 19 kilovatnih ur. Večje spremembe lahko pričakujemo tudi v notranjosti vozila.

Volvo je model XC90 prvič predstavil že leta 2002, še vedno pa je ta športni terenec v svoji drugi generaciji. To so namreč razkrili že leta 2014

Takšna je notranjost električnega EX90 - se bo po njej zgledoval tudi prenovljeni XC90? Foto: Volvo