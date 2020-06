Po 61 letih konec za ta legendarni motor #foto

Britanski Bentley je v pokoj poslal svoj legendarni 6,75-litrski osemvaljni motor, ki so ga proizvajali vse od leta 1959. V 61 letih so ga seveda večkrat posodobili, predelali in nadgradili, vendar so osnovni principi in dimenzije venomer ostajale enake. Še zadnjih je svoje mesto našel v omejeni seriji tridesetih avtomobil, ki jih je kot velela tradicija predelal Mulliner.

V proizvodnji vse od leta 1959

Za izdelavo motorja potrebujejo kar trideset ur, prav vsakega do sedaj so ročno izdelali v tovarni Crewe. Foto: Bentley Na začetku tedna so zadnji ročni izdelani motor vgradili v omejeno različico modela mulsanne. Vseh trideset primerkov bo poganjal ta ikonični 6,75-litrski turbobencinski osemvaljnik z 395 kilovati in 1.100 njutonmetri. Vsak motor izdelajo ročno, celoten proces pa jim vzame 30 ur. Tudi zato pod pokrov motorja namestijo plaketo s podpisom inženirja, ki motor sestavil.

Prav vsakega izmed izdelanih 36 tisoč motorjev iz serije L so izdelali ročno v tovarni Crewe, kjer je tudi sedež podjetja. Razvoj osemvaljnega motorja se je pričel v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so inženirja Jack Phillipsa prosili, če lahko najde zamenjavo za osteri šestvaljni motor. Kljub dvema valjema več je moral imeti motor enake dimenzije kot predhodnik, a imeti 50 odstotkov večjo moč in je moral imeti obenem še enako maso kot predhodni šestvaljnik. Leta 1959 je tako nastal 6,2-litrski motor, ki je bil prvič vgrajen v Bentleyev model S2.

Prvič je bil motor vgrajen v model S2 leta 1959. Foto: Bentley

Zadnjih štirideset let je bil zaščitni znak modela mulsanne

Motor se predelali in nadgradili leta 1965 in ga spravili v model T-series, leta 1971 so povečali njegovo prostornino na 6,75 litra. Leta 1980 so morali slediti emisijskim zahtevam in potrebam po varnosti potnikov v primeru nesreče, zato so ga zopet posodobili in vgradili v model mulsanne. Zadnjič so ga posodobili leta 2010 in ga prav tako vgradili v nov model mulsanne.

Skupaj z legendarnim motorjem, ki je imel vse do danes najdaljši stalež med osemvaljni motorji na svetu, bodo pri Bentleyu upokojili tudi model mulsanne. Štafetno palico paradnega konja tako prevzema model flying spur.