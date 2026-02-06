Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov Nio po enajstih letih delovanja prvič stopa na prag dobičkonosnosti. Podjetje za zadnje četrtletje leta 2025 napoveduje svoj prvi četrtletni dobiček iz poslovanja, pri čemer ključno vlogo igra en sam model – veliki električni SUV ES8, ki je praktično sam nosil prodajo znamke.

V začetku léta so presegli mejo prvih milijon izdelanih avtomobilov. Foto: Nio

Nio so ustanovili novembra 2014 na Kitajskem, v času, ko je država začela močno spodbujati razvoj električne mobilnosti. Podjetje je od začetka stavljalo na premijski segment električnih vozil in lastne tehnološke rešitve, pri čemer je več let poslovalo z izgubami, značilnimi za kapitalsko zelo zahtevno avtomobilsko industrijo. Šele po več kot desetletju intenzivnih vlaganj v razvoj, proizvodnjo in prodajno mrežo Nio zdaj prvič vstopa v obdobje dobičkonosnosti.

Blizu 90 milijonov evrov realnega četrtletnega dobička

Vodstvo kitajske družbe Nio je sporočilo, da v zadnjem četrtletju leta 2025 pričakuje prvi četrtletni dobiček iz poslovanja v svoji zgodovini. Po predčasnih in nerevidiranih podatkih naj bi prilagojeni dobiček iz poslovanja brez stroškov nagrajevanja z delnicami, znašal med 700 milijoni in 1,2 milijarde juanov, kar pomeni približno od 90 do 155 milijonov evrov. Gre za prelomni trenutek, saj podjetje v posameznem četrtletju še nikoli ni poslovalo pozitivno.

Tudi po strožjih računovodskih standardih (GAAP) Nio pričakuje pozitiven rezultat. Dobiček iz poslovanja naj bi znašal med 200 in 700 milijoni juanov, oziroma približno 26 do 90 milijonov evrov. V podjetju izboljšanje pripisujejo kombinaciji dejavnikov: stabilni rasti prodaje v zadnjem četrtletju, ugodnejši strukturi prodanih vozil z višjimi maržami ter nadaljnjemu zniževanju stroškov in izboljševanju učinkovitosti.

Skoraj vsa prodaja prek enega modela

Ključno vlogo pri preobratu je imel model ES8. Konec decembra 2025 je skupna dobava modela ES8 dosegla 40 tisoč vozil, že v začetku februarja 2026 pa 60 tisoč, kar pomeni, da so samo januarja dobavili približno 20 tisoč primerkov. Ker je Nio v tem mesecu skupaj prodal 20.894 vozil, je ES8 praktično sam predstavljal skoraj celotno prodajo znamke.

Primer kaže, kako lahko tudi pri tehnološko zahtevnih in kapitalsko intenzivnih proizvajalcih električnih avtomobilov preboj v dobičkonosnost pride z zelo ozko, a uspešno produktno strategijo. Za Nio to pomeni pomemben signal trgom in vlagateljem.

