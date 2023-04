Peugeotovi športni terenci suvereni na evropskem trgu

Oglasno sporočilo

Peugeot je že od nekdaj vodilni proizvajalec avtomobilov z bogato zgodovino izdelave vozil, ki so hkrati praktična in elegantna. Vendar pa je uvedba športnih terencev Peugeot prinesla novo dimenzijo v linijo znamke, zaradi česar je najboljša izbira za ljudi, ki iščejo visoko zmogljiv in zanesljiv SUV.

Ponudba SUV-vozil Peugeot vključuje modele Peugeot 2008, Peugeot 3008 in Peugeot 5008. Vsi trije so bili na trgu dobro sprejeti in so prejeli številne nagrade za dizajn, zmogljivost in lastnosti. Zadnje desetletje priča o priljubljenosti športno-terenskih vozil. Njihova prodaja v Sloveniji še vedno presega 50 odstotkov prodaje novih osebnih vozil.

Peugeot 2008 so prvič predstavili pred desetimi leti. Od takrat je bil deležen pomembnih nadgradenj in je postal eden najbolj priljubljenih SUV v Evropi. Peugeot 2008 je že pet let zapored najbolje prodajano vozilo znamke, takoj za modelom 208. Ima elegantno in sodobno obliko, ki zagotovo pritegne pozornost na cesti. Ostaja priljubljena izbira med kupci, ki iščejo kompakten SUV, saj ponuja praktičnost in slog. Od predstavitve leta 2013 je bilo v Evropi registriranih več kot 1,56 milijona vozil 2008.

Peugeot 3008 je večji športni terenec, ki je bil večkrat na stopničkah v svojem segmentu v Evropi. Prvič so ga predstavili leta 2008 in še vedno ostaja eden najbolj priljubljenih Peugeotovih modelov. Od predstavitve leta 2009 je bilo v Evropi registriranih več kot 1,63 milijona teh vozil. Peugeot 3008 zaznamuje drzen in eleganten dizajn, ki ga ločuje od preostalih športnih terencev na trgu. Vsebuje vrsto naprednih tehnologij, vključno z digitalno instrumentno ploščo, umeščeno v značilni peugeotov i-Cockpit, infozabavnim sistemom z zaslonom na dotik in vrsto sistemov za pomoč vozniku. Ponuja tudi prostorno in udobno notranjost, ki je popolna za dolga potovanja.

Peugeot 5008 je SUV s sedmimi sedeži, ki ponuja veliko prostora in udobja za družine. Opremljen je z vrsto naprednih funkcij, tehnologij in sistemov za pomoč vozniku. Združuje vsestranskost in praktičnost s privlačnim dizajnom.

Peugeotova zavezanost k trajnosti je še en dejavnik, ki je prispeval k uspehu teh modelov. Modela 3008 in 5008 se ponašata s priključno hibridno tehnologijo, to pa bodo letos nadgradili še s ponudbo blagih hibridov, ki zagotavljajo nizke emisije in izboljšano porabo goriva. Peugeot 2008 pa ponuja udobje v stoodstotno električnem načinu. To pomeni, da lahko vozniki uživajo v zmogljivosti in praktičnosti SUV, hkrati pa zmanjšajo svoj vpliv na okolje.

Peugeotovi športni terenci imajo pomemben tržni delež v avtomobilski industriji in jasno je, da se je zavezanost znamke k inovativnosti in odličnosti obrestovala. S svojo izjemno linijo športnih terencev bo Peugeot še naprej prevladoval na trgu in strankam zagotavljal najboljšo vozno izkušnjo.

Pri nakupu vozil 2008, 3008 in 5008 je Peugeot pripravil časovno omejeno posebno ponudbo SUV-vozil, kjer kupec poleg SUV-bonusa prejme še paket dobrodošlice (dodatna oprema ali pnevmatike ali podaljšano jamstvo).

