Peugeot: v skoraj vse modele pomembna tehnična novost

Peugeot je do zdaj za svoje modele ponujal le klasični bencinski motor in precej dražji priključni hibrid. Manko osrednjega samopolnilnega hibrida je bil tudi eden glavnih razlogov, da peugeota 308 v glasovanju na Siol.net v izboru Slovenski avto leta 2023 nismo postavili na prvo mesto. Tehnologija samopolnilnih hibridov, znana predvsem iz znamk, kot so Toyota, Hyundai in Ford, zdaj vendarle prihaja tudi v Peugeotove avtomobile.

Del pogona je tudi 21-kilovatni elektromotor

Sistem Peugeot Hybrid 48V združuje bencinski motor s 136 "konji" in šeststopenjski električni menjalnik z dvojno sklopko, v katerega je vgrajen še 21-kilovatni električni motor. Zahvaljujoč bateriji, ki se polni med vožnjo, ta tehnologija ponuja dodaten navor pri nizkih vrtljajih motorja in do 15 odstotkov nižjo porabo goriva. Baterija je seveda majhna, njena kapaciteta je slabih 900 vatnih ur, v mestu pa bo omogoča tudi več kot 50 odstotkov časa vožnje s pomočjo omenjenega elektromotorja.

Ta pogon bo nadomestil bencinski motor puretech 130 EAT8 in bo kmalu na voljo tudi za druge modele, kot so 208, 2008, 308, 308 SW in 408. Pogon bodo pri Stellantisu predvidoma razširili tudi na znamki Opel in Citroën.