Peugeot razkril notranjost svojih novih avtomobilov #foto

Peugeot je nadgradil svoj vozniški prostor pod imenom i-cockpit. Spremembe so dokaj velike in hitro opazne. Pred voznikom je ukrivljen 21-palčni zaslon, ki združuje funkcije merilnikov in drugih infotelematskih vsebin, na desno stran pod njega so postavili še dodatni zaslon "i-toogles" za upravljanje določenih elementov vmesnika. Voznik si bo tam lahko prilagodil do deset bližnjic do največkrat uporabljenih ukazov in sistemov. Podobno rešitev imajo novi peugeoti že zdaj, le da sta oba zaslona eden na vrhu drugega.

Največja sprememba je lokacija stikala za upravljanje menjalnika. Ta se je preselil za volan, in sicer ob gumb za zagon motorja.

Peugeot bo novega e-3008 razkril jeseni, kot prvi avtomobil pa bo prihajal z nove Stellantisove platforme STLA medium. Ta bo prilagojena električnim pogonom.

Foto: Peugeot

