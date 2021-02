Peto mesto v Evropi: tako odvisni smo Slovenci od avtomobilov

Po številu avtomobilov na tisoč prebivalcev je Slovenija celo peta v Evropi in sicer za nekoliko neobjektivnim (majhnim) Luksemburgom, Italijo, Poljsko in Estonijo.

Po številu avtomobilov na tisoč prebivalcev je Slovenija celo peta v Evropi in sicer za nekoliko neobjektivnim (majhnim) Luksemburgom, Italijo, Poljsko in Estonijo. Foto: Gregor Pavšič

Benzov patent avtomobila je bil v petek star 135 let. Foto: Wikimedia Commons Prejšnji petek je minilo natanko 135 let od dneva, ko je Karl Benz pod oznako DRP-37435 patentiral uradno prvi avtomobil s pogonom na bencin. Imel je tri kolesa, enovaljni 958-kubični motor, v komercialni izvedbi pa je vozilo zmoglo hitrost 13 kilometrov na uro. Benz je s tem uresničil svoje sanje, a nato vozilo še dvakrat izpopolnil in ga leta 1888 začel prodajati. Takrat je bilo prvič v zgodovini mogoče kupiti nov avtomobil. Ta različica je imela le dve prestavi in ni zmogla voziti v klanec. Šele ko se je Benzova žena Bertha Benz odpravila na znamenito promocijsko vožnjo z moževim avtomobilom in mu svetovala določene spremembe, je vozilo dobilo še tretjo prestavo in tudi zavorne ploščice.

Po evropskih cestah vozi več kot 242 milijonov avtomobilov

135 let pozneje so spomini na Benzov patent še komaj živi. Njegov izum je doživel nesluten razvoj, brez katerega si modernega sveta že desetletja ni mogoče več predstavljati.

Danes po cestah Evropske unije (in Norveški, Švici in Veliki Britaniji) vozi več kot 242 milijonov osebnih avtomobilov, 28 milijonov kombijev, več kot šest milijonov tovornjakov in okrog 700 tisoč avtobusov. To so podatki analize Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA, ki sicer zajemajo podatke do leta 2019.

Obseg voznega parka po državah:

osebni avtomobili v uporabi (v mio.) povpr. starost Nemčija 47,715 9,6 Italija 39,545 11,4 Francija 38,215 10,2 V. Britanija 35,158 8,0 Španija 25,008 12,7 Poljska 24,360 14,1 Nizozemska 8,938 11,0 Romunija 6,910 16,5 Češka 5989 14,9 Belgija 5,813 9,1 Grčija 5,247 16,0 Portugalska 5,205 12,8 Avstrija 5.039 8,3 Švedska 4,887 10,0 Švica 4,572 8,6 Madžarska 3,809 13,5 Norveška 2,768 10,7 Finska 2,720 12,2 Danska 2,650 8,8 Slovaška 2,391 14,0 Irska 2,172 8,4 Hrvaška 1,728 14,6 Litva 1,264 16,8 Slovenija 1.245 11,7 Estonija 0,794 16,7 Latvija 0,656 14,0 Luksemburg 0,426 6,5

Konec predlanskega leta so bili osebni avtomobili v Evropi v povprečju stari 11,5 let. Najstarejše vozijo Litvanci, Estonci in Romuni, tam so avtomobili v povprečju starejši od 16 let. Najnovejše imajo v povprečju v Luksemburgu (6,5 let) in Avstriji (8,3 leta).

Podobno stari kot osebni avtomobili so v Evropi v povprečju tudi kombiji, povprečna starost tovornjakov pa znaša 13 let. Najstarejše tovornjake vozijo Grki (več kot 21 let), prav tako imajo tam tudi najstarejše avtobuse (19,9 leta). Najnovejše tovornjake in avtobuse imajo v povprečju spet Avstrijci (4,8 leta).

Slovenija v samem vrhu po avtomobilih glede na število prebivalcev

Od avtomobilov smo odvisni tudi Slovenci. Razdalje so v naši državi sicer majhne, a imamo veliko razseljenost prebivalstva. Ljubljana je z 280 tisoč prebivalci velika za petino Dunaja ali Münchna. Javni prevoz ni učinkovit, zato morajo biti ceste vsak dan polne avtomobilov.

Po številu avtomobilov na tisoč prebivalcev je Slovenija celo peta v Evropi in sicer za nekoliko neobjektivnim (majhnim) Luksemburgom, Italijo, Poljsko in Estonijo. Na Madžarskem in v Latviji vsako drugo gospodinjstvo ni imelo osebnega avtomobila. Več kot 31 odstotkov francoskih družin je imelo po dva avtomobila.

Obseg voznega parka v Sloveniji:

os. avtomobili kombiji tovornjaki avtobusi 2019 1.245.012 88.361 37.285 2.905 2018 1.220.814 83.839 35.864 2.852 2017 1.192.358 78.793 33.572 2.798 2016 1.143.218 76.894 31.667 2.701 2015 1.116.006 71.972 29.648 2.645

V Sloveniji skupno v uporabi 1,3 milijona avtomobilov, kombijev, tovornjakov in avtobusov. Po slovenskih cestah je leta 2015 vozilo še 1,1 milijona osebnih avtomobilov, do konca leta 2019 se je to število povečalo na 1,2 milijona avtomobilov. Temu je treba dodati še 88 tisoč kombijev, 37 tisoč tovornjakov in 2.905 avtobusov. Po podatkih ACEA je bilo konec leta 2019 v Sloveniji v uporabi 1.373.563 vozil.

Povprečna starost avtomobilov je bila 11,7 leta. Približno polovica vseh je bila stara več kot deset let. Povprečna starost kombijev je bila 9,2 leta, tovornjakov 9,4 leta in avtobusov 10,8 leta.