Pet avtomobilov, ki jih ne bo mogoče kupiti

Porsche je v posebni knjigi pokazal oblikovne študije med leti 2005 in 2019, ki jih do sedaj nismo še nikoli videli. Gre za prikaz kaj se zgodi, ko inženirji in oblikovalci dobijo proste roke in njihova domišljija zaživi. Hkrati je to tudi vpogled, kako poteka razvoj avtomobila - od prve skice do serijskega avta.

Porsche 919 street

Porsche je z dirkalnikom 919 hybrid zmagal na 33 dirkah, osvojil tri konstruktorske naslove in še tri vozniške naslove Foto: Porsche . 919 street ima enak pogon kot dirkalnik, a je zasnovan za vožnjo po javnih cestah. Ustvarjen je kot model v razmerju 1:1 in tudi oblikovno nosi veliko posebnosti modela 919 hybrid. Kabina je pomaknjena povsem naprej, stekla so majhna in sprednji pokrov krasita še dva izrazita koloteka. Čeprav se zdi nemogoče, bi 919 street lahko v primeru serijske proizvodnje, verjetno z manjšimi popravki, peljal na javni cesti.

Porsche vision spyder

Foto: Porsche Porschejevi inženirji so inspiracijo za vision spyder našli pri legendardem modelu 550-1500 RS sypder iz leta 1954. Tudi to je le model izdelan v razmerju 1:1, z njim pa so si pomagali razvijati novo oblikovno identiteto ter hkrati razvijali zaščitno kletko nove generacije.

Tako kot originalni model je tudi ta koncept majhnih dimenzij, a je oblikovno povsem drugačen kot drugi modeli znamke. Posebnost so tudi vertikalno postavljeni žarometi. Čeprav vision spyder ne bo nikoli videl proizvodnega traku, pravijo pri Porscheju, da so ravno takšni projekti ključni za razvoj športnih avtomobilov za prihodnost.

Porsche vision renndienst

Ta zanimiv in povsem drugačen koncept vision renndienst so izdelali leta 2018 in ga sedaj prvič kažejo javnosti. Vision renndienst je Foto: Porsche futuristični kombi, ki je inspiracijo našel pri legendarnem volkswagnovem kombiju. Pred nekaj desetletji so ga uporabljali tudi pri Porscheju.

Sredinsko nameščeni voznikov sedež je del modularne kabine, kjer lahko sedijo še štirje potniki. Gre za električni kombi z baterijami na dnu, potniška kabina pa naj bi bila prostorna in moderna. Vision renndienst je del petnajstih avtov, ki so jih v petnajstih letih ustvarili pri Porscheju in jih skrili pred očmi javnosti.

Porsche vision 920

Foto: Porsche Ko je Porsche oznanil, da zapušča svetovno prvenstvo vzdržljivostnih dirk in se usmerja v prvenstvo formule E, je ta šport izgubil vrhunski ter spoštovan dirkalnik. Po izstopu iz prvenstva si je ekipa dala duška in oblikovala dirkalnik, ki bi lahko bil naslednik 919 hybrid. Vision 920 ni bil mišljen kot cestni avto niti kot osnova za dirkalnik, je le ideja, ki se je rodila v glavi inženirjev.

Porsche 911 vision safari

Leta 2012 so se pri Porscheju odločili pokloniti legendarnemu Foto: Porsche 911 SC safari, ki je dirkal v letu 1978. Nastal je vozen prototip vision safari. Z njim sta tovarniška dirkača Bjorn Waldegard in Vic Preston mlajši na pet tisoč kilometrov dolgem reliju Safari čez divjino Kenije naredila pravi šov. Dvignjen, divji in z nalepkami Martini je postal sinonim reli dirkalnikov in je takoj navdušil svetovno javnost. Pri Porscheju so uporabili enako barvno kombinacijo, dvignili vzmetenje in ojačali strukturne elemente, a v prototipni 911 vgradili tehnologijo iz leta 2010.