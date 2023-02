Pet odlik zvezdnika, ki navdušuje že 40 let

Oglasno sporočilo

Avtomobil Mercedes-Benz razreda C velja za klasika srednjega premijskega razreda. Tudi v zadnji, šesti generaciji prepriča s kombinacijo prepričljive uporabnosti, tehnološke naprednosti in navdušujoče zmogljivosti.

Mercedes-Benz je od nekdaj sinonim za prestiž, zanesljivost in varnost, kar avtomobil razreda C dokazuje že 40 let. Foto: Mercedes-Benz AG

Avtomobil razreda C je do danes navdušil že več kot deset milijonov kupcev po vsem svetu in tudi avtomobil najnovejše generacije utrjuje položaj najbolj zaželenega med vsemi modeli znamke Mercedes-Benz.

S športno eleganco, inovativno varnostno tehnologijo in razkošno notranjostjo poskrbi za vaše udobje. Z izjemno varčnimi motorji, naprednim devetstopenjskim menjalnikom in odličnim koeficientom zračnega upora pa zagotavlja nizke stroške vzdrževanja.

Avtomobil razreda C je dokaz, da je mogoče zadovoljiti zahtevne uporabnike. Z mladostnimi in elegantnimi potezami, širokim naborom asistenčnih sistemov za pomoč vozniku ter odlično kombinacijo dinamike in udobja kraljuje v svojem razredu ter postavlja smernice avtomobilske prihodnosti. Njegovo odličnost dokazujejo tudi številne lastnosti, zaradi katerih velja kot zelo dober nakup, z odličnim razmerjem med vsebino, stroški lastništva in ceno avtomobila.

Revolucija v potniški kabini

Sredinsko postavljen ekran in način upravljanja izhajata neposredno iz avtomobila razreda S. Voznikov prostor je povsem digitaliziran z naprednim inteligentnim in intuitivnim multimedijskim sistemom MBUX, ki z naravnim prepoznavanjem glasu zagotavlja popolnoma nov način interakcije z vozilom. To avtomobil razreda C spremeni v digitalno popolno udobje. Sistem vas razume, prepozna vaše navade in se popolnoma prilagaja vašim potrebam. Hitro zazna, katere so vaše najpogostejše poti, ali si zapomni, koga najpogosteje kličete po telefonu.

V potovalni kabini je najnovejša generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX z velikim zaslonom, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. Foto: Mercedes-Benz AG

Inteligenten kot limuzina razreda S

V potniški kabini se brezhibno prepletata eleganca in športnost, poskrbljeno je tudi za vzdušje, v katerem je bilo do zdaj mogoče uživati le v avtomobilu razreda S. Digitalni kokpit, velik zaslon na dotik v sredinski konzoli in napreden koncept okrasnih elementov poudarjajo njegovo razkošno udobje. Najnovejši inteligentni asistenčni sistemi, privzeti iz limuzine razreda S, omogočajo podporo, razbremenitev in najvišjo stopnjo aktivne varnosti ter tako zadovoljijo tudi najzahtevnejše voznike. Avtomobil razreda C lahko vozi polavtonomno ter ob pomoči izboljšanih sistemov kamer in radarjev predvidi cestne razmere tudi do 500 metrov pred seboj.

Dnevna svetloba tudi ponoči

Serijsko je opremljen z visokozmogljivimi LED-žarometi, ki z obliko poudarjajo dinamičen videz sprednjega dela vozila ter zagotavljajo varnost in boljšo vidljivost. Najnaprednejši sistem žarometov s tehnologijo Digital Light je sestavljen iz treh izjemno zmogljivih LED-projektorjev, ki svetlobni snop ves čas samodejno prilagajajo prometnim razmeram. S tem poskrbi za široko in dobro osvetlitev vozišča ter popoln nadzor nad prometom. Dodatne osvetlitvene funkcije, na primer projiciranje varnostnih opozoril na cestišče, opozorila na večja cestna delovišča ipd., pa se odzivajo na okolje in druge udeležence v prometu ter omogočajo idealne svetlobne razmere v vseh prometnih razmerah. Tudi ponoči.

Mercedesovi napredni digitalni žarometi na cesto projicirajo razne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti. Foto: Mercedes-Benz AG

Bolj dinamičen in eleganten

Želi se izpostaviti z obliko, za katero je ob pomoči svojih sodelavcev poskrbel slovenski mojster oblikovanja Robert Lešnik. Videz zunanjosti avtomobila najnovejše generacije razreda C je naprednejši kot kadarkoli in ponazarja razvoj sodobnega razkošja, s še ugodnejšim količnikom zračnega upora. To se kaže v bolj dinamični vožnji, manjši porabi goriva in manjšem hrupu v potniški kabini. Kljub športni obliki je to zelo uporaben in zaželen avtomobil. Njegovi prilagodljivost sodobnim potrebam in vsakodnevna uporabnost sta poudarjeni s številnimi odlagalnimi mesti v potniški kabini in večjo odprtino za nakladanje v prtljažnem prostoru – ne glede na to, ali se vozite z limuzino ali karavansko izvedenko vozila.

Njegova odličnost se kaže na prav vseh ravneh: na oblikovni ravni ter pri povezljivosti in digitalizaciji, varnosti, udobju, motorizaciji in voznih lastnostih. Foto: Mercedes-Benz AG

Ima vse, kar potrebujete za sprostitev

Obsežni dejavniki udobja avtomobila razreda C vas sprostijo že v prvi sekundi, ko sedete vanj. Od ergonomsko oblikovanih sedežev za nastavitev različnih položajev po telesnih merah in z osmimi masažnimi programi, ekskluzivnimi dodatki za dobro počutje do navdušujočega koncepta ambientne osvetlitve in naprednih paketov Energizing za boljšo koncentracijo in več užitkov med vožnjo. Avtomobil razreda C postana oaza sprostitve v vseh razmerah in prenese vaš osebni svet sproščenega udobja na cesto.

Pri avtomobilu razreda C je jasno, da so vanj vgrajeni inovativni in sodobni elektronski sistemi. Velja za najsodobnejši računalnik na štirih kolesih, ki si tehnologije za varnost, udobje in povezljivost deli z najdražjimi in najbolj uveljavljenimi modeli znamke Mercedes-Benz. Namenjen je kupcem, ki želijo izstopati – tako s privlačno dinamično obliko vozila kot z vsebino, ki bo poskrbela za varno in sproščujočo vožnjo.

Avtomobil razreda C že 40 let in šest generacij navdušuje z inovacijami ter postavlja mejnike na področju oblikovanja, udobja in varnosti. Foto: Mercedes-Benz AG

