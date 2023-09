Osupljivi Renault Austral vam uredi okolico doma, opere okna, nabavi in skuha

Renault že od nekdaj vzbuja odobravanje vseh, ki cenijo francosko avtomobilsko zgodbo. Foto: Renault

Izjemno učinkovit električni pogon novega modela Renault Austral vas bo popeljal v prihodnost. Spoznali boste, zakaj lahko novi električni član družine Renault postane nepogrešljiv del vaše družine.

Austral privlačno zunanjost uspešno združuje z najboljšo tehnologijo. Foto: Renault

Ste si vedno želeli imeti dovolj časa za skupne trenutke v dvoje, z družino ali pa sami, ko vas ne priganjajo razna domača opravila, kot so kuhanje, pospravljanje, nakupovanje in urejanje okolice doma?

V hitrem življenjskem ritmu, ko se obveznosti samo kopičijo, veliko ljudi pogreša več prostega časa zase in za svoje drage. Čeprav imate na voljo toliko raznih gospodinjskih aparatov in pripomočkov, zagotovo opažate, da že leta niste brezskrbno pohajkovali po naravi, po mestnih ulicah ali samo poležavali s knjigo v rokah. Vedno vas čaka poln seznam neizogibnih opravil.

Tega se zavedajo tudi pri Renaultu, kjer so pripravili zelo zanimivo akcijo: rezervirajte si čas za testno vožnjo z novim modelom Renault Austral, v tem času pa bo Renault poskrbel za vaš dom oziroma vaša gospodinjska opravila.

Ko boste vi prijeli za volan, bo Renault zagrabil za kuhalnico, kosilnico ali kako drugo orodje, se odpravil nakupovat ali vam skuhal nekaj dobrega. Ko se boste vrnili s testne vožnje, vas bo doma čakalo opravljeno delo.

Testna vožnja z novim modelom Renault Austral in vso tehnologijo, ki jo vozilo ponuja, omogoča, da uporabnik ta čas izkoristi kot čas zase, za izlet ali druženje.

… ker želite preveriti, kakšne zmogljivosti se skrivajo v tem mestnem terencu. Renault vam ponuja edinstveno priložnost, da kot prvi sedete za volan tega izjemnega vozila. Ne zamudite te priložnosti in odkrijte osupljive značilnosti in navdušujočo zmogljivost Renaulta Austral.

… ker vas zanima prihodnost vožnje. Renault Austral predstavlja prihodnost vožnje, saj združuje inovativno tehnologijo z izjemno zmogljivostjo. Od najsodobnejšega informacijsko-razvedrilnega sistema do naprednih funkcij za pomoč vozniku je ta SUV zasnovan tako, da zagotavlja brezhibno in povezano izkušnjo vožnje.

… ker iščete vozilo z izjemno nizko porabo goriva za vsakodnevno vožnjo v službo ali terensko vozilo, ki brez težav krmari po razgibanih terenih. Renault Austral zagotavlja uspeh na vseh frontah.

… ker vas navdušujejo osupljiv dizajn, prostorna notranjost in vsestranskost. Renault Austral je idealna izbira za tiste, ki iščejo slog in funkcionalnost.

Foto: arhiv naročnika

Klikni na gumb "Osvobodi moj čas", izberi mesto in opravek, pri katerem potrebuješ pomoč. Nato izberi še termin, ki ti najbolj ustreza. Po uspešni prijavi prejmeš potrditveno sporočilo na oddani e-mail naslov.

Novi Renault Austral je športen, tehnološko napreden, varen in seveda varčen. Foto: Gregor Pavšič

Renault Austral je najnovejši član družine Renault, uteleša bistvo sloga, zmogljivosti in vrhunske tehnologije. S svojim drznim dizajnom in natančno izdelavo naj bi ta kompaktni SUV na novo definiral standarde užitka v vožnji.