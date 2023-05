Francoski SUV: slovenski žarometi, prostornost z odliko

Renault je z novim australom popravil velik del tistega, zaradi česar predhodnik na cestah ni zdržal niti desetletje. Bistvo športnega terenca je v zelo solidni prostornosti in pomični zadnji klopi, namesto bencinskega in dizelskega motorja v ponudbi blagi in polni samopolnilni hibridni pogon. Zelo solidno opremljen bo stal vsaj okrog 35 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič Renault austral je nov srednje velik športni terenec, ki vstopa v enega najpomembnejših avtomobilskih segmentov in nadomešča nekdanjega ne preveč posrečenega kadjara. Renault z australom misli resno, saj je avtomobil postavljen kakovostno mnogo višje kot predhodnik, izkaže se predvsem s prostornostjo in praktičnostjo, za pravo učinkovitost pogona pa bo treba izbrati dražje različice s samopolnilnim hibridnim pogonom. Austral je tipični renault, in to v pozitivnem smislu, saj dobro izkorišča današnje razpoložljive tehnologije in lahko nudi družinsko naravnan športni terenec za ceno dobrih 30 tisočakov.

Palec gor: kakovosten napredek, urejenost notranjosti, infozabavni vmesnik

Palec dol: obvolanske ročice, dokaj visoka cena za polni hibrid

Čeprav so kompaktni športni terenci postali še številčnejši, so en razred večji klasični SUV še vedno eden ključnih avtomobilskih segmentov. Nissan qashqai je nekoč začel razmah vozil, ki so združili lastnosti avtomobilov in terencev, temu zgledu pa je sledil tudi Renault. Model kadjar je bil cenejša kopija qashqaija, od katerega se je sicer močno razlikoval, toda uspešen ta model ni bil. Izdelovali so ga med letoma 2015 in 2022, nato je to ime romalo v avtomobilsko zgodovino. Naslednik austral je že na prvi pogled veliko boljši in konkretnejši avtomobil. Je odličen primer nove usmeritve Renaulta pod vodstvom Luce De Mea, ki izpostavlja kakovost vozil in s tem večje zaslužke od vsakega prodanega, ne pa sledenje višjim prodajnim številkam za vozila nižje cenovne usmeritve.

Austral je kakovostno prav gotovo naredil korak v pravo smer, ki se spodobi za Renaultovo strateško reorganizacijo. Medtem ko čakamo na prenovo clia in so na trgu predvsem z dvema meganoma (conquest na stari zasnovi, električni e-tech electric pa je dokaj nišni model), je austral napoved novih modelov. Tako novodobnega espacea kot tudi australove kupejevske izvedbe rafale.

Austral je dolg 4,5 metra in širok 1,8 metra. Spada v zlato sredino svojega razreda, kar velja tudi za prtljažnik. Kljub temu pa pri australu lahko pritrdimo njegovi tudi družinski uporabnosti. Pri blagem hibridu znaša prostornina prtljažnika 500 litrov, pri polnem hibridu pa 70 litrov manj.

Prostora na zadnji klopi je dokaj veliko, vsaj za avtomobil na osnovi motorjev z notranjim zgorevanjem, velika pohvala gre 16 centimetrov dolgi vzdolžno pomični zadnji klopi. S tem lahko prilagajamo prostornost za potnike oziroma velikost prtljažnika. Če klop potisnemo povsem naprej – v tem primeru na njej seveda ni več mogoče sedeti –, se prtljažnik poveča za 75 litrov.

Za volanom nudi austral zelo moderno zasnovo in marsikaj tistega, kar smo pri Renaultu najprej spoznali z električnim meganom. Izstopa sredinski zaslon z Googlovim vmesnikom, ki prinaša odlične navigacijske rešitve in glasovno upravljanje, prav zavoljo kakovostnega vmesnika pa nato nekoliko izgubita smisel vmesnika, kot sta Car Play in Android Auto. Posebnost australa je velik in premični ročaj za roko na konzoli med sprednjima sedežema. Na splošno je ergonomija prijetna, saj je Renault ostal zvest kombinaciji tako digitalnih rešitev kot tudi klasičnih gumbov.

Še najbolj moteč del avtomobila je razporeditev obvolanskih ročic na desni strani volanskega obroča. Tako kot v električnem meganu so te kar tri, med njimi zdaj tudi tista za upravljanje s pogonom. Voznik se lahko med temi ročicami kar malo izgubi in ureditev ni v skladu s sicer zgledno australovo notranjo urejenostjo.

Testnega australa je poganjal blagi hibridni pogon z močjo 116 kilovatov (160 "konjev"), kar ni njegova najbolj zmogljiva in tudi ne najbolj energijsko učinkovita različica. Toda zavoljo ugodne porabe in dejstva, da se pri tovrstnih hibridih tudi na papirju veliko moči v praksi rado izgubi in zato tudi australov 200-"konjski" pogon ne nudi zares prave športnosti, je taka izbira pri australu ena najbolj racionalnih.

Omenjeni močnejši pogon pa je pri australu edini polni hibrid, ki tudi nudi temu primerne porabe goriva. Pri blagem hibridu je poraba znašala okrog sedem litrov na sto prevoženih kilometrov, pri samopolnilnem bi lahko bila poraba vsaj kak dober liter nižja. Razlika med blagim in samopolnilnim hibridom pri Renaultu znaša štiri tisoč evrov.

Polni hibrid bi bil štiri tisoč evrov dražji

Brez dodatne opreme bi s tem motorjem in opremo avtomobil stal slabih 33 tisoč evrov. Serijski so žarometi LED, parkirni senzorji spredaj in zadaj, sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve prometnega pasu, vzvratna kamera, 19-palčna kolesa, pri tej opremi je vključena tudi premična zadnja pot. Z nekaj dodatne opreme – samo barva stane 850 evrov, s 450 evri je treba doplačati prostoročno odpiranje prtljažnih vrat – je cena poskočila na 36.630 evrov.

Če je blagi hibrid pri australu zamenjal klasični bencinski motor, pa polni samopolnilni hibrid zamenjuje dizelskega. Kupec australa bo prav gotovo v dilemi, kateri tip hibrida izbrati. Štiri tisoč evrov dodatka ni malo, pravi izkoristek takega hibrida pa pride prav predvsem v mestu in na podeželskih cestah. Tam je mogoče s takim hibridom nato peljati tudi nekaj več kilometrov na elektriko.

