Ostal je praktičen: prvi kupejevski SUV, ki ni le lep?

To je novi audi Q8, ki dopolnjuje ponudbo Audijeve družine Q. Gre za kupejevsko izpeljanko že znanega Q7, a so ga večinoma vendarle razvili povsem na novo.

To je novi audi Q8, ki dopolnjuje ponudbo Audijeve družine Q. Gre za kupejevsko izpeljanko že znanega Q7, a so ga večinoma vendarle razvili povsem na novo. Foto: Gregor Pavšič

Premium avtomobilske znamke so imele najprej športne terence, nato so jim dodale še kupejevske izvedbe. Mimoidočim so kradli poglede, lastniki pa so morali požreti marsikateri kompromis sobivanja s takimi avtomobili. Za novega audija Q8 pa se zdi, kot da so izbrali nekoliko manj agresiven pristop in izdelali polkupejevsko, bistveno bolj praktično različico svojega BMW X6 oziroma mercedesa GLE coupe.

Prepričal bo od 50 do 60 Slovencev letno, največ med njimi bo že voznikov audijev. Foto: Gregor Pavšič Audi je v Slovenijo pripeljal novega športnega terenca Q8. Cene zanj se bodo z letos edinim razpoložljivim motorjem začele pri 83 tisočakih. Prihodnje leto jih bodo pri nas predvidoma prodali od 50 do 60. To je Audijev odgovor na kupejevske izvedbe športnih terencev pri neposredni nemški konkurenci, torej na modela BMW X6 in mercedes-benz GLE coupe. V primerjavi z njima ima Q8 nekoliko manj izrazite kupejevske linije, kar pomeni več prostora na zadnji vzdolžno pomični klopi in uporaben prtljažnik. Ponaša se tudi s 360-stopinjskim nadzorom dogajanja okrog vozila, pri katerem lahko vozilo v primeru trka predhodno zavaruje potnike.

Vsak drugi prodani audi že iz družine Q

Širitev družine Q pri Audiju ni naključna, saj je to neposredni odgovor na prodajne trende v premium razredu vozil. Do leta 2030 bo delež športnih terencev pri premium znamkah znašal že od 30 do 40 odstotkov, pri Audiju pa te smernice celo še prehitevajo. Po besedah Francija Bolte, direktorja znamke Audi v Sloveniji, je že danes vsak drugi prodani audi športni terenec in torej nosi črko Q.

Primerjava s Q7?



Novi Q8 je dolg skoraj pet metrov in ima slabe tri metre medosne razdalje. Dimenzijsko je v primerjavi z audijem Q7 krajši za sedem centimetrov, ob tem pa tudi nižji in nekoliko širši. Dva centimetra daljšo ima tudi medosno razdaljo. Q8 sicer ni le enostavna izpeljanka iz Q7, saj so novega športnega terenca (z izjemo platforme in pogonskih motorjev) zasnovali na novo.

Tudi Q8 ima zadaj zavorno luč čez celo širino vozila. Črna podlaga pod logotipom znamke je ne glede na barvo vozila vedno črna. Foto: Gregor Pavšič

Položaj za volanom je tudi v Q8 zelo dober in kar kliče po dinamični vožnji. Notranjost je sicer zelo podobna kot pri modelih A8, A6 in A7. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prostornost in praktičnost presenetita

Prostornina prtljažnika znaša od 605 do 1.755 litrov. Prvi vtisi? Hvalimo uporabnost in ravno dno prtljažnega prostora, prav tako za 10 centimetrov vzdolžno pomično zadnjo klop. Ta je pomična v razmerju 60 : 40. Sedenje na njej je prijetno in udobno, presenetilo nas je precej prostora v področju glave. Čeprav ne bi radi prehitro sklepali, se zdi Q8 do vsakodnevne vožnje bolj prijazen od neposrednih dveh tekmecev iz Stutgarta in Munchna.

Vzmetenje bo lahko tudi zračno, vsak Q8 s štirikolesnim pogonom

Serijsko je Q8 opremljen s klasičnimi jeklenimi vzmetmi, za doplačilo pa bo na voljo zračno vzmetenje v dveh različicah trdote. S tem vzmetenjem se bo avtomobil lahko pomikal za devet centimetrov navzgor in navzdol, največja oddaljenost od tal bo znašala 25 centimetrov.

Vsak Q8 bo opremljen s klasičnim pogonom quattro (mehanski srednji diferencial, standardno razmerje moči 40 : 60), za zdaj pa le z enim motorjem. To je različica Q8 50, ki prinaša dizelski motor z močjo 210 kilovatov (286 "konjev"). Cene se torej začnejo pri dobrih 84 tisočakih. Po besedah Bolte bo Q8 v primerjavi s Q7 za dobrih šest odstotkov dražji. Prihodnje leto se bosta ponudbi pridružila še dva bencinska in še en dizelski motor.

Vozne lastnosti bodo pričakovano zelo dobre in blizu tistim iz limuzinskih audijev

Ne dvomimo, da se bo tudi Q8 odlično znašel med ovinki. Položaj za volanom je spet vrhunski, dobre vozne lastnosti pa so tudi posledica velikega deleža aluminija pri izdelavi vozila, s tem povezani nižji masi, štirikolesnemu pogonu in tudi krmiljenju. Avtomobil z 22-palčnimi kolesi je na cesti videti zelo vpadljiv in masiven, a spet po splošnem vtisu drugačen avto kot konkurenčna BMW in mercedes.

Pri Audiju bodo največ kupcev za novega Q8 dobil znotraj lastnikov obstoječih audijev. Nanj bi lahko prešli dozdajšnji vozniki audijev Q7 in A6, saj se kljub zasnovi športnega terenca tak Q8 pelje precej primerljivo z limuzinskim A6 in s tem tudi razlaga premik želja kupcev premium vozil od limuzin k bolj izrazitim športnim terencem.

Eden najbolj izstopajočih elementov audija Q8 je sprednja osemkotna maska motorja. Žarometi LED so serijski. Foto: Gregor Pavšič

Okna zadnjih vrat nimajo okvirjev. Za rolo senčnikov so morali vstaviti poseben mehanizem, ki senčnik drži pokonci. Foto: Gregor Pavšič

Sedeži druge vrste so pomični v razmerju 60 : 40. Foto: Gregor Pavšič

Za prenos moči na vsa štiri kolesa skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik DSG. Foto: Gregor Pavšič

Prostornina prtljažnika znaša od 605 do 1.755 litrov. Hvalimo njegovo praktičnost in ravne površine. Foto: Gregor Pavšič