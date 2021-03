Osem let za ta Teslin mejnik: vezan je tudi na Slovenijo

Tesla je v Evropi prvo lastno hitro polnilnico postavila leta 2013 na Norveškem, ko je v Evropo tudi pripeljala prve primerke modela S. Ko so tri leta pozneje v Evropi predstavili prve modele X, so imeli že 1.267 hitrih polnilnic. Leta 2019 ob začetku prodaje modela 3 so imeli v Evropi 3.711 hitrih polnilnic. Zanesljiva in za voznika predvsem izjemno preprosta uporaba ostajajo ena ključnih prednosti Teslinih avtomobilov.

V Sloveniji so prve hitre polnilnice postavili leta 2015. Danes imajo na treh lokacijah (Kozina, Ljubljana, Maribor) skupno 18 lastnih polnilnic.

Največje enote polnilnic na Norveškem in v Nemčiji

Največja enota polnilnic se nahaja na Norveškem. Pri Nebbenesu na Norveškem jih imajo 44, več kot 40 pa na Norveškem tudi pri Rygeeu, Liertoppnu in nemškem Oberhonnenfeldu.

Moč polnjenja na teh polnilnicah za Tesline avtomobile trenutno znaša do 150 kilovatov.