Oplov družinski adut za malo denarja - upraviči nakup? #foto

Test: opel crossland X 1.2 60 kW enjoy

Motor: bencinski 1,2-litrski trivaljnik, 60 kilovatov



Poraba na testu: 7,2 l/100 km



Cena testnega vozila: 18.970 EUR

Palec gor



Trendovska SUV oblika po meri evropskih kupcev lepo sledi Oplovim oblikovalskim smernicam, obenem pa 4,2 metra dolgo vozilo ponuja dobro izkoriščeno notranjost.

Palec dol



Motor je glasen zlasti na avtocestah, kjer mu manjka šesta prestava. Pri hitrosti 130 kilometrov na uro se vrti kar s 4100 vrtljaji. Pomiki prestavne ročice so pretirano dolgi in zahtevajo stegnjeno roko za vklop tretje in pete prestave.

Enako kot športno urbano in rahlo terensko križanje karoserije lahko tudi bencinski pogon prištevamo k trendovskem približevanju kupcem, ki počasi izgubljajo zaupanje v dizle. Kratice CRDi, CTDI, D-ID, HDi, TDI in druge, ki so sprva prevladovale v obdobju ekspanzije vozil SUV, so padle pod 50 odstotkov. Vedno bolj jih nadomeščajo bencinski motorji, pri katerih downsizing večinoma pomeni manjšo delovno prostornino in manjše število valjev. Tako tudi Oplova bencinska ponudba vključuje enotni trivaljni blok motorja (ampak francoskega) s tremi razponi moči.

Najšibkejši trivaljni bencinski motor brez turbinskega polnilnika zmore 60 kilovatov oziroma 82 konjskih moči. Foto: Gašper Pirman

Opel crossland X je izdatno obdan s plastičnimi obrobami, ki naj bi ga ščitile pred udarci od spodaj, če bi slučajno zašel na slabše vzdrževane poti. Foto: Gašper Pirman

Opel s svojo družino X cilja na vsakega tretjega v množici kupcev, ki danes oprezajo za novim avtomobilom. Foto: Gašper Pirman

Zgodba avtomobila

Opel s svojo družino X cilja na vsakega tretjega v množici kupcev, ki danes oprezajo za novim avtomobilom. Filozofija kompaktnega SUV-ja je predvidljiva: od razredno ustreznega enoprostorca, se pravi merive, mora pobrati čim več lastnosti, kot sta prostornost ter potovalno udobje in temu (s križanjem) dodati športno bolj urbane kot terenske lastnosti (predvsem visok položaj in dobro preglednost).

Crossland X se je odpovedal kolovozom (kamor Opel pošilja mokko) ter se usmeril v bolj urbana okolja. Na vzdrževane makadamske površine se sicer z veseljem zapelje, zanimivo pa je, da mu precej manj dišijo avtoceste. To pa je povsem druga zgodba, ki ne gre skupaj z našim opisom 96-kilovatnega crosslanda X, ki je med potjo v Frankfurt porabil povprečno manj kot šest litrov.

Komu je namenjen?

Mlajše družine in starejši pari, ki naj bi posegali po crosslandu X, naj vedo, da testna različica s 60-kilovatnim motorjem in 5-stopenjskim menjalnikom ni ustvarjena za potovanja po avtocesti. Podobno kot smo zapisali pri kiji stonicu 1.25, je osnovni crossland X pri 130 na uro (136 po merilniku) hrupen in s 4.100 vrtljaji prav nič varčen.

Peugeotov trivaljni atmosferski motor se na podeželskih cestah lahko pelje s porabo pod petimi litri, s tem pa je hvale v glavnem konec. Imamo občutek, da bi se nemški turbo »litraš« bolje obnesel, saj francoz pri speljevanju nekaj pogrgra in se umiri šele po 2000 vrtljajih. Verjetno se temu prilagaja tudi indikator, ki s puščico za prestavo višje počaka skoraj do 2500 vrtljajev. Ročica menjalnika sili dolgonoge voznike, da se stegujejo predaleč naprej, lahkoten volan z več kot tremi zavrtljaji pa lahko pohvalimo samo pri mestni manevrih.

Odlični LED žarometi s samodejnim zasenčenjem so v paketu z nekaterimi svetlobnimi elementi na voljo za dodatnih 800 evrov. Foto: Gašper Pirman

Ergonomski urejenosti voznikovega delovnega prostora očitamo samo predolge hode prestavne ročice. Vsestransko nastavljiva sprednja sedeža, delno tudi električno, lahko samo hvalimo, tudi kakovost materialov. Vzvod ročne zavore si zasluži oceno: je nekaj posebnega. Foto: Gašper Pirman

Zadnja klop s 15-centimetrskim vzdolžnim pomikom poveča uporabnost tako potniške kabine kot prtljažnega prostora. Zahteva pa doplačilo 400 evrov. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?

Voznik hitro spozna, da s tako zasnovanim pogonom ne bo imel posebnega veselja med vožnjo po avtocesti. Na to ga morda opozorijo že v salonih, kjer se sicer lahko izgovarjajo, da je tako pač zaradi najnižje osnovne cene petnajstih tisočakov in pol. S podobno izbiro najšibkejšega motorja s (pre)kratkim prestavnim razmerjem pete prestave smo se srečali pri Kiji stonic in jo priporočili voznikom, ki ne kupijo vinjete. Tako tudi testni crossland X lahko prav pride voznikom, ki redkeje zapeljejo na avtoceste.

Še beseda o prilagodljivosti, kjer se kot glavni adut upravičeno navaja vzdolžni pomik zadnje klopi. Za to praktično rešitev je potrebno doplačati 400 evrov ne glede na stopnjo opreme.

Splošna uporabnost

Visoko sedenje in dobra preglednost spadata med lastnosti, zaradi katerih kupci posegajo po SUV-jih. Crossland X k temu dodaja prostorno, dobro izkoriščeno kabino z razredno velikim prtljažnikom, ki se poveča na dva načina (vzdolžni pomik in zlaganje naslonjal zadnje klopi).

Bolj kot konkurenti se crossland X izkaže s sprednjima sedežema, ki sta že pri osnovni stopnji opreme polno nastavljiva vključno z dolžino sedalnega dela. V mrzlih dneh testiranja smo hvalili učinkovito in hitro ogrevanje volanskega obroča (Opel ga je uvedel med prvimi), tudi sprednja sedeža se hitro ogrejeta, oboje pa stane dodatnih 350 evrov. S to hvalo sicer zamujamo, bo pa spet aktualna prihodnjo zimo.

Še eno pohvalo namenjamo LED žarometom (na žalost v paketu za 800 evrov). To je prava svetloba za varno nočno vožnjo, kjer pa vseeno zmoti čuden način ročnega zasenčenja. Za preklop iz dolgih na kratke žaromete je potrebno ročico potisniti naprej! Kdor se temu ne privadi, lahko zasenčenje preprosto prepusti avtomatiki.

Prtljažni prosto meri osnovnih 410 litrov, s pomikom klopi naprej pa naraste na 520 litrov. Kovinsko ogrodje za doplačilo 150 evrov zagotavlja boljšo zaščito od elastične mreže in predstavlja enega od pogojev za varen prevoz domačega štirinožnega prijatelja. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

7,2 litra na sto

Tak je izračun porabe po točenju goriva. Kot smo že zapisali, se lahko crossland X z atmosferskim motorjem pelje tudi s petimi litri, zato pa bi na avtocesti porabil okoli osem, če bi ga gnali s 136 na uro po števcu oziroma 130 po garminu. Glasnih 4100 vrtljajev pač nismo bili pripravljeni poslušat, zato smo potovali s komaj še znosnim hrupom pri hitrosti med 110 in 120 na uro.

Cena

Testno vozilo stane 18.970 evrov skupaj z dodatno opremo v vrednosti 3.460 evrov. Trdimo, da bi bila boljša izbira 96-kilovatniega motorja, kakršnega smo podili po nemških avtocestah (2.100 evrov več), z drugo stopnjo opreme innovation namesto osnovne enjoy (še 1.000 več).

S tako izbranim vozilom bi bili vozniško mnogo bolj zadovoljni pa tudi oprema innovation je primerna, saj vključuje 16-palčna lita platišča, meglenke, dvopodročno klimo, usnjen volan, senzor za dež … No, dodali bi še 400 evrov za vzdolžno pomično klop zadaj in (zmrzljivci) morda še 350 evrov za ogrevanje volana in sprednjih sedežev.