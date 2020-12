Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novembra je prodaja novih avtomobilov, primerjano z istim mesecem lanskega leta, v Evropi padla za 13 odsotkov. Trgovci so prejšnji mesec prodali komaj dober milijonov novih avtomobilov, kar je bil najslabši november po letu 2014.

Do konca novembra so evropski vozniki kupili 10,71 milijona novih vozil, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Zaznali so tudi vse manjšo rast športnih terencev. Njihov tržni delež je sicer tudi letos zrasel, a le z 38 na 40 odstotnih točk.

Na drugi strani je bil letos padec tržnega deleža majhnih avtomobilov in kompaktnih vozil spodnjega srednjega razreda pod povprečjem in je zaradi novosti na trgu novembra celo narasel. Med desetimi najbolje prodajanimi avtomobili sta le dva športna terenca.

Deset najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi, november 2020: