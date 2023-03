Ogrožen umik? Rusi zamrznili imetje Volkswagna.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladimir Putin je lani podpisal odlok, ki opredeljuje pogoje za umik iz ruskega tržišča za zahodnoevropske države - predvsem tiste, ki so po izbruhu vojne v Ukrajini sprejele sankcije proti Rusiji. Za prodajo nepremičnin morajo dobiti dovoljenje od pristojnega organa pri ruski vladi. Renault je tako za ceno simbolnega enega rublja prenesel lastništvo tovarne AvtoVAZ na Ruse - tovarna je bila prej vredna 2,2 miliijardi dolarjev, imajo pa Francozi pravico za vnovičen odkup lastništva v primeru umiritve razmer.

Iz Rusije se želi umakniti tudi Volkswagen, ki ima svojo tovarno v Kalugi. V tej bi lahko letno izdelali 220 tisoč vozil, a tovarna od lanskega marca na obratuje.

Sodni spor lahko zamakne umik

Njihov umik pa ovira tožba s strani družbe GAZ, ki bi za Volkswagen izdelovala avtomobile v Nizhny Novgorodu. Umik Nemcev bi škodil njihovemu poslovanju in zato pričakujejo nadomestilo v višini 15,6 milijona rubljev oziroma 201 milijon dolarjev.

Zaradi te tožbe je rusko sodišče zamrznilo vse Volkswagnovo imetje v Rusiji in tako naj bi ostalo vse do razrešitve spora z GAZ.

Pri Volkswagnu so bili presenečeni nad sodnim sporom, saj naj bi se sodelovanje z GAZ končalo z medsebojnim sporazumom. Za Reuters so dodali, da so v zaključnem delu prodaje lastništva v podjetju Volkswagen Group Rus - ta vključuje tovarno v Kalugi s štiri tisoč zaposlenimi - kredibilnemu ruskemu investitorju.