Ogenj uničil dragoceni muzej motociklov v Avstriji #foto

Foto: OberGurgl Požar se je v znanem muzeju na vrhu prelaza Timmelsjoch (2.200 metrov nadmorske višine) začel ob 4. uri zjutraj. Leta 2016 sta ga postavila brata Alban in Attila Scheiber, večinoma pa so ga izdelali iz lesa. Oba sta o požaru obvestila gasilce in ko so ti prispeli na prelaz, so ognjeni zublji zajeli že srednjo raven muzeja. V nekaj minutah je požar zajel vse poslopje in gasilci niso mogli več rešiti razstavljenih vozil. Gasilci so lahko le omejili ogenj in preprečili širjenje na bližnjo smučarsko sedežnico in restavracijo.

Vzroki za požar še niso znani, vodja gasilcev pa je potrdil, da je muzej povsem uničen. Na tri tisoč kvadratnih metrih so imeli sicer 230 starodobnih motociklov in tudi nekaj avtomobilov.

V požaru sicer ni bil nihče poškodovan.

Foto: Mandy Kainz

Foto: OberGurgl