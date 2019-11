Odprt boj za kupce, se obeta tudi kanibalizem znotraj znamk?

Razvoj električnih modelov zahteva velike finančne injekcije, ki jih do zdaj proizvajalci še niso upravičili. Pri skupini Volkswagen, natančneje pri Porscheju in Audiju, ugotavljajo, da veliko kupcev za njihova električna vozila prihaja znotraj znamke. Ljudje namesto modela z motorjem na notranje zgorevanje pogledujejo tudi po električnih modelih znotraj znamk.

Proizvajalci so se vrsto let bali, da bodo njihovi električni modeli le izjemno dragi projekti, ki bodo povrhu vsega še odžirali kupce obstoječih modelov pri znamki. V že tako zahtevnih finančnih sferah bi kanibalizem znotraj znamke stvari še poslabšal. Toda po drugi strani so proizvajalci ugotovili, da se mora kanibalizem zgoditi, sicer bodo te kupce, ki si želijo električni pogon, prevzele druge znamke. Točno to se vrsto let dogaja v svetu premijskih vozil, ko proizvajalci niso imeli alternative tesli, zato so kupci enostavno prestopili.

Počasi tudi preostali večji in bolj priznani proizvajalci pripravljajo svoje električne alternative in boj za stranke ni odprt le na avtomobilskem trgu, temveč se je ta razširil tudi znotraj znamk. Številni se tako sprašujejo, ali se bodo prodajne številke razdelile med proizvajalci, kot da trg električnih vozil ne more več rasti. A nekateri imajo pri svoji strategiji drugačne načrte.

Pri Volkswagnu trdijo, da vsaj še nekaj let novi ID.3 ne bo konkurenca golfu. Kako bo dolgoročno, si še ne upajo napovedati. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Porsche

Kot so povedali pri Audiju na avtosalonu v Los Angelesu, za svoj prvi serijski električni model e-tron dobijo približno polovico kupcev drugih znamk, preostala polovica so že obstoječi kupci. Bolj zanimiv podatek je, da kar 90 odstotkov kupcev k e-tronu preide z avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje.

S podobnimi odstotki se lahko pohvalijo tudi pri Porscheju. Ob predstavitvi električnega taycana so razkrili, da med novimi kupci prednjačijo lastniki tesle, znotraj znamke pa so se v največji meri za naročilo odločili pretekli kupci modela 911. To je zanimiv podatek tudi za Porsche, saj so pričakovali več obstoječih kupcev panamere. Navsezadnje je taycan štirivratna limuzina.

Pri Porscheju so izkoristili zmogljivostni potencial električnega pogona in zdaj žanjejo uspehe pri športnih navdušencih. Pospeški, pospeševanje in povrhu vsega še odlične vozne lastnosti prepričajo tudi najbolj zahtevne kupce modela 911. A kot pravijo Nemci, bo 911 najverjetneje njihov zadnji model, ki bo dobil elektrificiran pogon. Nekateri še vedno prisegajo izključno na klasiko.