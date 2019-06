Odpovedi se vrstijo: ovira niso le milijonski najemni stroški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že večkrat smo poročali, da so organizatorji bienalnega avtomobilskega salona v Frankfurtu dobili že več odpovedi s strani tradicionalnih avtomobilskih znamk. Zdaj je število teh odpovedi naraslo že na 22, je poročal nemški Auto Motor und Sport.

Umiki tudi zaradi visokih stroškov

Glavna razloga sta trend umikanja tovrstnim predstavitvam in visoke cene najema razstavišča. BMW je predlani za svoj razkošni razstavni prostor plačal 25 milijonov evrov, letos jih bodo namenili le še šest milijonov. Tako se bo njihovo razstavišče zmanjšalo z 11 tisoč na tri tisoč kvadratnih metrov, kar je manj od predlanskega frankfurtskega razstavnega prostora 'ljudske' znamke Opel.

Opel bo v Frankfurtu razkril povsem novo corso. Foto: Opel V ospredju predvsem elektrificirane novosti nemških znamk

V ospredju bodo tako letos nemške znamke. Volkswagen bo razkril serijsko obliko svojega prvega namenskega električnega avtomobila ID.3, ki bo imel v treh različicah baterije doseg po standardu WLTP od 330 do 550 kilometrov.

BMW bo predstavil novo generacijo serije 1, Porsche pa svoj prvi električni avtomobil taycan. Medtem ko bo francoski koncern PSA salon izpustil, bo Opel razkril novo generacijo corse. Mercedes-Benz bo predvidoma pripeljal novo generacijo najmanjšega crossoverja GLA. Volkswagnov koncern bo veliko stavil tudi na razkritje nove generacije seat leona in škode octavie.

Glavna Volkswagnova novost bo serijski električni avtomobil ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Namesto klasičnih avtomobilskih znamk bodo salonske prostore nadomestile družbe informacijske tehnologije kot so Microsoft, IBM in Vodafone. Foto: Gregor Pavšič

Kdo bo manjkal?

Po za zdaj znanih informacijah bodo v Frankfurtu manjkali Volvo, Renault, Dacia, Alpine, Rolls-Royce, Aston Martin, Nissan, Mitsubishi, Chevrolet, Cadillac, prav tako tudi Mazda, Toyota, Subaru, Suzuki, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, predvidoma tudi Tesla in Infiniti.

To pa ne bo veljalo za Ford. Letos smo že gostovali na njihovem internem dogodku v Amsterdamu, kjer so izven klasičnega avtomobilskega salona predstavljali svoje nove produkte, vseeno pa se bodo odločili tudi za predstavitev na klasičnem salonu. Tam bodo med drugim predstavili novo ford kugo, morda pa tudi ford pumo. Na dogodku v Amsterdamu so ta avtomobil še močno zakrili.

Skupno število razstavljalcev v Frankfurtu bržkone ne bo bistveno manjše kot predlani. Namesto klasičnih avtomobilskih znamk bo salon privabil podjetja iz informacijske tehnologije, na primer Microsoft, Vodafone in IBM. To pa je tudi pokazatelj velikih sprememb v celotni avtomobilski industriji.

Med znamkami, ki so poleg Forda potrdile prisotnost, so tudi Honda, Jaguar in Kia. Korejci bodo predvidoma razkrili novi xCeed.

Foto: Ford

Predlani se je v Frankfurtu predstavljal tudi Akrapovič. Foto: Gregor Pavšič

Po njihovi zaslugi je bila na razstavnem prostoru tudi čisto prava slovenska potica. Foto: Gregor Pavšič