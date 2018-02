Oblikovanje novih volkswagnov po taktiki Appla?

Študija Volkswagnovega električnega crossoverja. Foto: Volkswagen

V Ženevo le študije

Volkswagen bo na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi še vedno predstavljal le študije svojih električnih vozil prihodnosti, medtem pa bosta Nissan z leafom in Hyundai z električno kono tam predstavila že dve konkretni električni vozili. Kljub temu pa se v Wolfsburgu pripravljajo na novo obdobje izdatnejše elektrifikacije svoje flote, ki jim bo omogočala konkurenčnost na Kitajskem in jih v Evropi obranila pred morebitnimi kaznimi Evropske unije.

Vnovčiti Applovo taktiko

Spremembe pa se bodo zgodile tudi pri oblikovalskih smernicah prihodnjih električnih volkswagnov. Klaus Bischoff, vodja oblikovanja pri Volkswagnu, je napovedal podoben pristop, kot ga je pri mobilnih napravah odlično unovčil Apple. To pomeni predvsem minimalističen pristop k oblikovanju, ki bo s čistostjo linij poudarjal novo arhitekturo vozil.

Volkswagen se je vse do izbruha dizelske afere jeseni leta 2015 upiral trendom elektrifikacije vozil, nato pa so se Nemci odločili za spremembo strategije. Celoten koncern bo v razvoj električnih vozil, sistemov samodejne vožnje in mobilnosti do leta 2022 vložil 34 milijard evrov. Volkswagen bo samo razvoju platforme MEB za električna vozila namenil šest milijard evrov.