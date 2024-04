Na poti do razstave: mladi voznik razbil dragocenega ferrarija #foto

V bližini Stuttgarta je v predoru Engelberg prišlo do odmevne prometne nesreče. 24-letni uslužbenec trgovca z luksuznimi avtomobili je peljal ferrarija F40 na avtomobilsko razstavo. V predoru je iz še nepojasnenega razloga zadel steni na obeh straneh ceste in močno poškodoval superšportnika.

Lastnik ferrarija je bil trgovec Mechatronik, ki je marca objavil novico o prejemu ferrarija F40. Takrat so ga prodajali za 3,2 milijona evrov. V nesreči je bil poškodovan predvsem sprednji del, a stroški popravila bodo zagotovo visoki.

Zadnji superšportnik z odobritvijo Enza Ferrarija

Ferrari je model F40 izdelal leta 1987. To je bil zadnji model, ki ga je še osebno odobril Enzo Ferrari, izdelali pa so ga za počastitev takratne 40-letnice podjetja. Poganjal ga je 2,9.-litrski motor V8, moč pa se je na kolesa prenašala prek ročnega petstopenjskega menjalnika. Skupaj so jih izdelali le 1.315.