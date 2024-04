Čakajo novega: Volkswagen: “Trenutno nismo konkurenčni.”

Volkswagen je lani iz strani BYD sicer izgubil vodilno mesto na celotnem kitajskem avtomobilskem trgu, kjer pa ima še vedno 14-odstotni tržni delež. Toda leta 2018 je bil ta še 18-odstoten, padec pa se je zgodil tudi zaradi povečane prodaje električnih vozil na Kitajskem.

Ti so lani predstavljali približno tretjino celotnega trga. V prednosti so Kitajci, ki prednačijo tako s ceno kot tudi tehnologijo. Med njimi se je letos razplamtela prava “cenovna vojna” in Volkswagen v njej za zdaj nima večjih možnosti za napredek.

Bo ključno tehnično partnerstvo z Xpengom?

“Nočemo si postavljati utopičnih ciljev. Če bomo dolgoročno dosegli dvomestni tržni delež, bo to zelo spoštljiv dosežek,” je v pogovoru za nemški FAZ dejal predsednik Volkswagna Oliver Blume. Po njegovih besedah trenutno s svojimi električnimi avtomobili niso konkurenčni za sam vrh kitajskega trga, kar pa se z novimi modeli v prihodnje lahko spremeni.

Volkswagen se je povezal s kitajskim Xpengom, da bi skupaj izdelali nove električne modele za kitajski avtomobilski trg.