O zmagi odločalo pet vaj: dobili smo najboljša mlada voznika v Sloveniji

V finalu AMZS izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2022, ki je danes potekalo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, sta največ znanja in veščin pokazala Ljubljančanka Anja Kren in Urban Ostrež iz Jevnice. Najboljša za volanom se bosta eno leto vozila vsak s svojo Fordovo fiesto active, oktobra bosta AMZS in Slovenijo zastopala na FIA evropskem tekmovanju za najboljšega mladega voznika, ki bo v Madridu, skupaj z drugimi finalistkami in finalisti pa sta postala tudi mlada AMZS ambasadorja varne vožnje.

AMZS je že šesto leto zapored organiziral izbor za najboljšega mladega voznika oziroma voznico Slovenije Najboljši za volanom, v katerem lahko sodelujejo mladi do 26. leta starosti. Kvalifikacije so potekale prek spletnega testa. V dobrem mesecu je bilo rešenih več kot 2700 vprašalnikov. Najboljših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev se je uvrstilo v praktični del tekmovanja.

O zmagovalcu odloča pet vaj

Polfinale je v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem potekalo 12. in 13. aprila 2022, včeraj pa se je najboljših deset deklet in najboljših deset fantov pomerilo v velikem finalu. O zmagi je odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in Rdeči križ Slovenije preizkusili njihovo vozniško znanje in spretnosti.

Tekmovalke in tekmovalci so se pomerili v:



- ukrepanje v prometni nesreči, pri čemer je bilo treba zavarovati kraj prometne nesreče in nuditi prvo pomoč ponesrečencu,



- vožnja v prometu (simulacija izpitne vožnje),



- zanašanje, umikanje in parkiranje, pri čemer se je preverjala zlasti natančnost, vajo pa je bilo treba opraviti v čim krajšem času,



- slalom z žogo in brez žoge ter natančno parkiranje,



- terenska vožnja.

Foto: AMZS/Uroš Modlic

Zmagovalec in zmagovalka domov odpeljala novo fiesto active

Najuspešnejša pri letošnjih finalnih izzivih sta bila 20-letna študentka laboratorijske biomedicine medicine Anja Kren in 20-letni študent fakultete za organizacijo dela Urban Ostrež.

Poleg prestižnega naslova Najboljši za volanom in vloge mladih AMZS ambasadorjev varne vožnje sta osvojila tudi glavno nagrado: eno leto se bosta lahko vozila vsak s svojo Fordovo Fiesto Active. Avtomobila je v bogat nagradni sklad za vozniško olimpijado mladih prispeval Summit motors Ljubljana, zastopnik vozil Ford.

Mednarodni izbor najboljšega mladega voznika bo letos v Madridu

AMZS izbor najboljšega mladega voznika in voznice se že nekaj let širi po Evropi. Prvi mednarodni izbor Best Young Driver pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA je bil leta 2019 v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, lani pa je tekmovanje, na katerem so poleg mladih iz Slovenije sodelovali še tekmovalke in tekmovalci iz Avstrije, Bolgarije in Poljske, za leti 2020 in 2021 organiziral poljski avtomobilski klub PZM. Letos je interes za sodelovanje na tekmovanju, kjer bosta AMZS in Slovenijo zastopala najboljša mlada voznica in najboljši mladi voznik Slovenije 2022, Anja Kren in Urban Ostrež, izrazilo 11 avtomobilskih klubov iz FIA Regije I – ta v mednarodni avtomobilistični zvezi združuje avtomobilske klube iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda, tekmovanje pa bo 8. in 9. oktobra 2022 v Madridu organiziral španski avtomobilski klub RACE.

Foto: AMZS/Uroš Modlic

Foto: AMZS