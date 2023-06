Novost v središču Ljubljane: prostora je za 14 avtomobilov

Nove polnilnice se nahajajo na parkirišču ob železniški postaji v Ljubljani. Gre za sodelovanje Petrola in Slovenskih železnic v okviru projekta Urban-E. Polnilnice bodo namenjene tistim, ki delajo v središču Ljubljane, in tudi uporabnikom multimodalne mobilnosti.

Na parkirišču ob železniški postaji so odprli dve "hitri" polnilnici z enosmernim tokom (DC) z močjo do 50 kilovatov in pet klasičnih polnilnic (AC) z močjo do 22 kilovatov. Polnilni park omogoča hkratno polnjenje do 14 avtomobilov. Vsi štirje priključki DC so nameščeni pred vhodom na plačljiv del parkirišča.

Predvidena je tudi nadaljnja širitev, saj park omogoča dodatnih šest klasičnih polnilnic AC z 12 priključki.

Ljubljana sicer še vedno ostaja brez pravih ultrazmogljivih polnilnic (HPC), kar je trenutno omejitev elektromobilnosti v Sloveniji tudi na državni ravni. Ljubljana je namreč stičišče vseh štirih prometnih krakov. Na drugi strani imajo vse vpadnice v mesto tudi že svoje 50-kilovatne polnilnice DC, v večini gre za Petrolove polnilnice.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič