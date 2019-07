Novost v cesti, ki bo jezila goljufive tovornjakarje

Pretežki tovornjaki so le ena izmed nevarnosti in dokaj težko sledljivih kršitev v evropskem tovornem prometu, čigar pomemben del je tudi Slovenija. Čehi so po več letih napovedovanj zdaj na svoje ceste postavili začetek samodejnega tehtanja tovornjakov.

Kombinacija tehtnice in kamere

Začetek delovanja sistema zamuja, kljub temu pa so zdaj tehtnice vgradili na dveh odsekih avtocest (D5 in D8), kmalu pa sledi vgradnja še tretje tehtnice na (avtocesta D35), so sporočili s pristojnega češkega ministrstva. V celoti jih nameravajo vgraditi več kot deset. Trenutno poteka testno obdobje sistema, ki bo predvidoma v polnosti zaživel do jeseni.

Sistem bo zaznal maso vozila, prek kamere bo preveril registrsko oznako in nato trenutno maso primerjal z največjo dovoljeno maso tega registriranega tovornjaka. Če bo masa presegala omejitev, bodo pristojni organi izdali globo prevozniku.

Vzpostavitev takega sistema je sicer zahtevna zaradi velike količine vozil.