V Sloveniji kmalu konec avtocestnega 'divjega zahoda'?

Najprej v Nemčijo. Tam po oceni logističnega strokovnjaka Petra Klausa vsak dan po cesti vozi od 150 do 160 tisoč voznikov tovornjakov, ki vsak dan skupno prepeljejo več ko 56 milijonov kilometrov. Od leta 2009 so zanje sicer izdelali 16 tisoč novih parkirnih mest, a po oceni transportnega ministra Germana Landerja bi jih potrebovali še od 30 do 50 tisoč. V naslednjih štirih letih nameravajo v izboljšanje infrastrukture in urejanja parkirnih mest vložiti 100 milijonov evrov letno.

V Sloveniji brez širitev, temveč z novelo zakona

"Širitve kakega od obstoječih počivališč z novimi, dodatnimi parkirnimi mesti za tovorna vozila v bližji prihodnosti ne načrtujemo," so jasni na Darsu, kjer pa si vseeno veliko obetajo od novele zakona o pravilih cestnega prometa. Po njej bodo parkiranje tovornih vozil omejili na največ 25 ur in tako tovorno vozilo (ali le prikolica) tam ne bo mogla biti parkirana cel konec tedna.

Novela zakona je sicer še v pripravi in nanjo so imeli pri Darsu nekaj pripomb oziroma želenih dodatkov. Tako si želijo uzakoniti prepoved parkiranja na počivališčih ob avtocestah in hitrih cestah za vsa vozila in ne le tovorna vozila. Pri osebnih avtomobilih bi dovoljevali kratkotrajna parkiranja do največ dveh ur, pri tovornih vozilih do 25 ur. Prav tako želijo doseči prepoved parkiranja tovornih vozil na uvoznih in izvoznih rampah. Prepovedali bi uporabo parkirnih mest, ki so namenjena drugim vozilom.

Pri Darsu želijo zakonsko prepovedati tovrstno parkiranje tovornjakov. Foto: Metka Prezelj

Koliko tovornih vozil pelje prek Slovenije?

Slovenski tovornjaki Tuji tovornjaki Dnevno povprečje 9.035 10.630 Mesečno povprečje 27.693 74.522 Skupno v 1 letu 38.150 212.010

V zgornjih podatkih je vsako tovorno vozilo šteto samo enkrat v posameznem časovnem obdobju (dan, mesec, leto), tudi v primeru, da se v določenem časovnem obdobju pelje večkrat.

Do kakšnih zlorab je prihajalo?



"Ocenjujemo, da bi bolj stroga pravila glede parkiranja na avtocestnih počivališčih osebnih in tovornih vozil precej uredila stanje glede zasedenosti počivališč," menijo pri Darsu.



Pri tem izpostavljajo problematiko slovenskih prevoznikov, ki so do zdaj lahko na večjih parkiriščih ob avtocesti puščali svoje tovornjake prek celega konca tedna. Zakon kljub potečenemu najdaljšemu roku vožnje brez počitka takim voznikom namreč dovoljuje nadaljevanje poti do doma.



"Nekatera počivališča so prezasedena (Barje, Lopata, Maribor, Dobrenje), nekatera pa niso nikoli zasedena do konca (Murska Sobota). Slovenski vozniki namreč uporabijo za parkiranje svojega tovornjaka tisto avtocestno počivališče, ki je dostopno iz obeh smeri (je vmes povezano) in kjer je dober dostop do ostalih cest Tako se lahko pripeljejo do avtocestnega počivališča Maribor, tam cel konec tedna pustijo svoje tovorno vozilo, po njih pa se hitro pripelješ z osebnim vozilom. Ugotovili smo tudi primere, da jih je na počivališču cel teden čakalo osebno vozilo," še sporočajo z Darsa.