Novo v Sloveniji: vzpon večnega posebneža omejuje le proizvodnja

Kijin električni e-soul je zapeljal v Slovenijo. Kupce bo prepričeval z drugačnim videzom in 452-kilometrskim dosegom. Foto: Kia E-soul je obdržal vpadljiv dizajn in nevsakdanji značaj svojega predhodnika. Gledano z boka e-soulova škatlasta silhueta ostaja prepoznaven element samega avtomobila. Z dolžino 4.195 milimetrov je novi e-soul 55 milimetrov daljši od predhodnika, medosna razdalja je z 2.600 milimetri daljša za 30 milimetrov, sprednji previs pa je zdaj podaljšan za 15 milimetrov.

Daljši ali krajši doseg?

E-soul je drugod na voljo z dvema različnima pogonoma – eden ponuja daljši električni doseg (64 kWh), drugi zaradi manjše kapacitete E-soul ostaja prepoznavne škatlaste oblike. Foto: Kia baterije pa krajši doseg (39,2 kWh). Pri nas pa bo prodaja stekla izključno za različico z daljšim dosegom.

Kijina nova generacija litij-ionskega polimernega baterijskega sklopa ima celično energijsko gostoto 250 Wh/kg, ki je dosežena z novo kemično sestavo celic in omogoča celicam shranjevanje 25 odstotkov več energije pri enaki velikosti kot baterijski sklop 200 Wh/kg pri starem modelu soul EV. To Kii omogoča, da ohrani kar se da majhno velikost in težo baterije, obenem pa je velik korak naprej pri voznem dosegu z enim polnjenjem v primerjavi s predhodnikom in preostalimi električnimi vozili na trgu. Povečal se je tudi navor elektromotorja, in sicer z 285 na 395 njutonmetrov.

Po WLTP 452, v realnih razmerah več kot 400-kilometrski doseg?

Baterijski sklop z zmogljivostjo 64 kilovatnih ur deluje skupaj z elektromotorjem z močjo 150 kilovatov (204 KM), ki je kar 84 odstotkov zmogljivejši kot pri starem modelu soul EV. S to baterijo lahko avtomobil z enim polnjenjem prevozi do 452 kilometrov (kombinirani cikel WLTP), v praksi pa se ta številka ustavi nekje pri približno štiristo kilometrih.

Pogonski sklop z baterijo z zmogljivostjo 39,2 kilovatne ure poganja elektromotor z močjo 100 kilovatov (136 KM). Pri tej različici je doseg po WLTP do 276 kilometrov.

Kombinirani sistem polnjenja CCS (Combined Charging System) z enosmernim (DC) hitrim polnjenjem je serijski pri obeh različicah in omogoča krajša polnjenja. Oba baterijska sklopa se lahko napolnita z 20 na 80 odstotkov zmogljivosti v 42 minutah v primeru hitrega polnjenja (DC) z zmogljivostjo 100 kilovatov.

Na voljo sta dve različici - z daljšim dosegom in močnejšim motorjem ter krajšim dosegom in šibkejšim motorjem. Foto: Kia

Od 42 tisoč evrov dalje

Voznik lahko na osrednjem zaslonu poleg podatkov o bateriji in pogonu spremlja tudi realne podatke o prometu. Foto: Kia E-soul je pri nas že na voljo, a so zaradi polno zasedene proizvodne linije prodajni načrti vezani na trenutno zalogo (nekaj vozil). S sprostitvijo proizvodnje in Kijinega ambicioznega načrta elektrifikacije svoje modelne palete bo imel e-soul večjo prodajno težo že prihodnje leto.

Slovenskim kupcem je na voljo le izvedenka z baterijo z zmogljivostjo 64 kilovatnih ur. Z upoštevanim popustom (4.000 evrov) se cene začnejo pri 42 tisoč evrih za paket EX dynamic, ob resnično polno založenem paketu EX energic pa se dvignejo na 45 tisočakov.