Kia s pomočjo Hrvatov napoveduje zanimivo prihodnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Praktično edini zmagovalci med epidemijo koronavirusa so električna vozila, saj je njihova prodaja v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem zrasla za več kot sto odstotkov. Tudi pri Kii so v prvem četrtletju prodali rekordno veliko električnih avtov, zato bodo že prihodnje leto predstavili nov električni model, do leta 2025 pa bodo imeli v svojem portfelju še enajst novih električnih modelov.

Kia je nedavno predstavila 'plan S’, novo srednjeročno in dolgoročno strategijo, ki vključuje elektrifikacijo, mobilnostne storitve, povezljivost in avtonomno vožnjo. Strategija plan S zarisuje Kiine predpogoje in podjetniški preskok iz poslovnega sistema, osredotočenega na vozila z motorji z notranjim zgorevanjem, v smer, v središču, katere je popularizacija EV.

Novi električni model bo sledil oblikovnim smernicam koncepta, ki ga je Kia predstavila lansko leto na avtosalonu v Ženevi. Foto: Kia SUV s 500 kilometri dosega

Kia je samozavestno napovedala, da bodo do leta 2025 pripravili enajst različnih električnih vozil. Evropa bo imela ključno vlogo pri Foto: Kia elektrifikaciji modelne palete, zato bo na evropske ceste prihodnje leto zapeljal prvi izmed napovedanih modelov. Šlo bo za križanca, ki bo slonel na povsem novi namenski arhitekturi. Kia je arhitekturo E-GMP razvijala s pomočjo hrvaškega Rimaca, zato so pričakovanja seveda velika - 500 kilometrov dosega in zelo hitro polnjenje baterije v manj kot dvajsetih minutah.

Kot so namignili Korejci, bo imel električni model nove dobe oblikovne elemente športnih terencev, vendar bo v ospredju predvsem splošno uporabnost. Močno se bo opiral na koncept, ki so ga lansko leto predstavili na avtosalonu v Ženevi.

Baterija se bo napolnila v manj kot dvajsetih minutah

Kia bo tudi ponudila nova vozila z zmogljivostmi polnjenja, ki so prilagojene potrebam in finančnim zmožnostim kupcev v različnih razredih vozil. Kiina električna vozila bodo imela zmogljivost polnjenja 400 voltov oziroma 800 voltov, kar bo omogočalo hitro ali zelo hitro polnjenje, kar bo odvisno glede na vrsto kupcev.

Kia namerava do leta 2026 po svetu letno prodati 500.000 električnih vozil, ta pa naj bi takrat predstavljala več kot 20 odstotkov evropske prodaje. Kiini obstoječi ponudbi električnih vozil se bodo pridružili različni modeli, ki bodo pomagali znamki doseči ta cilj, v pomoč pa bo rastoče število evropskih kupcev, ki so pripravljeni preklopiti na električno moč.