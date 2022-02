Novo v Sloveniji: še zadnji Mercedesov model narejen skupaj z Renaultom

Veliko jih je začudenih, ko se je Mercedes odločil vstopiti v svet kombijev z razredom V. Pred nekaj leti so po odličnem uspehu večjega brata skupaj z Renaultom pripravili še manjši kombi citan, ki je bil na voljo tako v tovorni kot tudi v potniški različici. Z novo generacijo se je oddaljil od svojega franoskega bratranca, tudi v notranjosti pa so Mercedesovi inženirji dodali kar nekaj svojih elementov. Gre za najcenejšega mercedesa pri nas z vstopno ceno 18.800 evrih oziroma pri 23 tisoč evrih za potniško različico, zaradi umika konkurentov pri potniških enoprostorcih pa si uvoznik tudi tam obeta višjo prodajo kot v preteklosti.

Če smo prejšnji generaciji, ki je bila prav tako osnovana na renault kangooju očitali preveliko podobnost s francoskim bratrancem in premalo samosvojih potez, so očitno pri Mercedesu slišali naše pripombe. Nova generacija citana je tako dovolj drugačna, da bo na cesti težko vleči vzporednice med modeloma. Poleg prepoznavne sprednje maske z veliko zvezdo v sredini ima citan še razmeroma tanke sprednje žaromete. Kot so poudarili na tiskovni konferenci ima tudi drugačne nastavljeno vzmetenje in več poudarka so namenili varnostno-asistenčnim sistemom.

Konkurenca vse manjša

Citan bo pri nas na voljo v treh različicah. Nas seveda najbolj zanima potniška različica tourer, pri samostojnih podjetnikih in podjetjih pa bo največ povpraševanja za tovorno izvedenko furgon in izvedenko mixtro, ki prinaša pet sedežev in pregradjenim tovornim delom.

Kot so pojasnili pri uvozniku si veliko obetajo ravno od potniške različice, saj na slovenskih tleh ni na voljo potniški renault kangoo, družinski enoprostorci citroena, peugeota in opla pa bodo na voljo le še kot električni modeli. Tako bo največji konkurent volkswagen caddy in toyotin proace verso.

Več povpraševanja bo za potniško različico, v letošnjem letu bo 15 kupcev izbralo tovorno in 40 potniško. Foto: Paušer Boštjan

Eden redkih z dizelskim motorjem

Pri citanu bodo na voljo različno močne različice dveh motorjev. Pri bencinskih je to 1,3-litrski turbo motor in pri dizlu 1,5-litrski motor. Pri tovorni verziji bo največ povpraševanja po dizelskemu pogonu, kjer so na voljo tri stopnje moči (55,70 in 85 kilovatov). Na bencinski strani je kupcem na voljo motor z 75 oziroma 96 kilovati moči. Potniška verzija Tourer ima možnost kombinacije le 70-kilovatnega dizla, 1,3-litrski turbo motor pa bo tako kot pri furgonu na voljo s 75 in 96 kilovati moči.

Trenutno je tovorna in potniška različica na voljo le v eni karoserijski dimenziji. Ta v dolžino meri 4,49 metra, medtem, ko je razdalja med sprednjo in zadnjo osjo izmerjena na 2,71 metra. Če je opremljen s prilagodljivo predelno steno (doplačilo), lahko v njem prevažate predmete do dolžine 3.053 mm. Na voljo je tudi z dvojnimi drsnimi vrati na vsaki strani (pri tovorni različici so desna drsna na voljo kot opcij za 337 evrov), širine 615 mm. Višina tovornega prostora je 1.059 mm, nakladalna višina od tal pa 59 cm. V tovorni prostor se lahko naloži dve evro paleti oziroma tovor, ki ne bo težji od 782 kilogramov.

Ima MBUX, a slovensko še ne zna

V notranjosti citan stavi na svojo praktičnost. Poleg velikega števila odlagalnih mest ima na sredini nameščen zaslon na dotik, ki že podpira operacijski sistem MBUX. Gre za sistem prejšnje generacije (novi je na voljo v razredu C in S), zato tudi ne pozna še slovenščine, ima pa podporo umetne inteligence. Serijsko je v vozilo vgrajenih 6 zračnih blazin, veliko sistemov pa bo na voljo za doplačilo.

Za vsak prodan citan bodo dobavili 100 kilogramov jabolk

Zanimiv nam je bil tudi načrt slovenskega uvoznika, ki bo za vsak prodani citan v Sloveniji dostavil 100 kilogramov jabolj enemu izmed vrtcem. Doslej so prodali pet citanov, zato bodo morali dostavili jabolka v pet različnih vrtcev. V letošnjem letu sicer želijo prodati 15 tovornih in 40 potniških različic.

V notranjosti je nameščen zaslon na dotik s sistemom MBUX. Foto: Paušer Boštjan

V tovorni prostor gresta lahko do dve euro paleti, za zdaj pa je na voljo le krajša različica. Foto: Paušer Boštjan