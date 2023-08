Novo presenečenje: Volvo napovedal nekaj povsem novega #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volvo je novemu vozilu namenil oznako EM90. To je njihov prvi luksuzni enoprostorec. Platformo si bo predvidoma delil s podobnim vozilom zeekr 009, saj oba sodita pod okrilje Geelyja. Pri Volvu so bili ob razkritju novega modela za zdaj še skopi s podrobnostmi. V celoti ga bodo razkrili 12. novembra in sicer na Kitajskem, kjer se bo prodaja zanj tudi začela.

To je še eden v vrsti luksuznih enoprostorcev, ki so jih napovedali različni proizvajalci. Mercedes-Benz ima razred V, Lexus bo v Evropo pripeljal svoj model LM, prav tako tudi kitajska znamka Denza z modelom D9 - ta je v lasti BYD.

Omenjeni Zeekrov model 009 izhaja iz Geelyjeve platforme SEA. Na voljo je z baterijo kapacitete 116 in 140 kilovatnih ur. Sistemska moč znaša vse do 536 “konjev”, kar enoprostorcu omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro v 4,5 sekunde. Spodaj na fotografijah tudi pogled v notranjost Zeekrovega vozila. Volvo je za EM90 napovedal, da bo kot “skandinavska dnevna soba” v gibanju.

Bo Volvov enoprostorec podoben zeekru 009?

Foto: Zeekr

Foto: Zeekr