Novo iz Koreje: do 640 "konjev", kaj pa je z zvokom? #foto

Hyundai je dolgo pričakovano športno različico ioniqa 5 razkril v okviru avtomobilskega festivala v Goodwoodu. To je avtomobil, ki je tehnično povezan s kio EV6 GT, za Hyundai pa pomeni prvi električni poskus v sicer uveljavljeni ponudbi športnega programa pod črko N. Korejska znamka je v športni del v preteklih letih že veliko vložila tako na ravni športa kot tudi vsakodnevnih športnih avtomobilov.

Večja baterija, več moči, več vsega ...

Različica N se od klasičnega ioniqa 5, ki v primerjavi s sestrsko kio EV6 ni usmerjen toliko v vozniško dinamiko, razlikuje v več stvareh. Osem centimetrov je daljši in pet centimetrov širši. Dobil je večjo baterijo z zmogljivostjo 84 kilovatnih ur (kWh). Moč elektromotorja znaša 600 "konjev", do deset sekund bo mogoče to moč povečati do 640 "konjev". Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 3,4 sekunde, najvišja hitrost 260 kilometrov na uro. Elektromotorja imata do 21 tisoč vrtljajev v minuti.

Z dodatnimi 42 točkami varjenja so ojačali čvrstost karoserije, prav tako izboljšali vpetja motorja in baterije, se iz tega vidika posvetili tudi podvozju in izboljšali zavore.

Med zanimivimi dodatki omenimo še športne sedeže, povsem nov volanski obroč, opcijsko zvočno simulacijo delovanja različnih motorjev (od dvolitrskega bencinskega motorja do vojaških letal) in tudi zvočno simulacijo delovanja klasičnega menjalnika.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai