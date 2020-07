Pred desetimi leti je Nissan razkril električnega leafa, danes z novim modelom ariya združujejo svet električnega pogona in športnih terencev. Ariya bo 4,5 metra dolgo vozilo, ki bo imelo doseg do 500 kilometrov. V Evropo prihajajo tako dvo- kot tudi štirikolesno gnane različice.

Nissan je v enem avtomobilu združil dva avtomobilska svetova, pri razvoju katerih je imel tudi močno pionirsko vlogo. To je tehnologija električnega pogona, ki jo je že pred desetimi leti predstavil v prvem leafu, ob tem pa še usmeritev na področje križancev in športnih terencev. Japonska avtomobilska znamka je bila z modeloma qashqai in juke utemeljiteljica dveh velikostnih razredov tovrstnih vozil in začetnica najbolj očitnega avtomobilskega trenda v zadnjih letih.

Serijski avtomobil zelo podoben lanskemu konceptu

Koncept vozila so pri Nissanu pokazali že lani, danes pa so na Japonskem razkrili še njegovo serijsko različico. Ta bo nedvomno pomembna za utrditev Nissanove avtomobilske zgodbe, ki so jo v zadnjem letu prizadele predvsem afere nekdanjega predsednika Carlosa Ghosna.

Ariya je dolga 4,59 metra, široka 1,85 metra in visoka 1,66 metra. Medosna razdalja znaša 2,77 metra in stavi na namensko arhitekturo električnega vozila. Previsi so krajši, prav medosna razdalja pa prinaša dodatno prostornost v notranjosti avtomobila.

Ariya je dolga 4,59 metra, široka 1,85 metra in visoka 1,66 metra. Foto: Nissan

Zanimiva digitalna rešitev ob volanskem obroču. Foto: Nissan

V notranjosti vidimo nekaj rešitev, ki so v serijskih avtomobilih zelo redke. Nekatere gumbe so uspeli pri Nissanu vgraditi kar v del armaturne plošče in sredinske konzole pred sprednjima potnikoma, vidni pa so le ob zagnanem motorju. Ti digitalni gumbi bodo s pomočjo vibracij dajali povratni učinek uporabniku in tako ponazarjali vtis klasičnega fizičnega gumba.

Sodeč po fotografijah notranjosti bo nudila ariya veliko prostornosti na zadnjih sedežih, česar smo sicer vajeni že iz obstoječega leafa. Pri Nissanu so očitno ponovno dobro izkoristili namensko električno zasnovo vozila in odsotnost klasičnega motorja z notranjim izgorevanjem.

Prostornina prtljažnika pri dvokolesno gnanem avtomobilu je 468 litrov, pri štirikolesno gnanem pa 415 litrov.

Ariya bo nudila tudi možnost vleke mase do 1,5 tone.

Dve velikosti baterije, doseg vse tja do 500 kilometrov

V Evropo bo Nissan poslal dve dvokolesno- in še tri štirikolesno gnane različice ariye. Neto kapaciteta baterije znaša 63 ali 87 kilovatnih ur (kWh).

Osnovna ariya bo imela po WLTP doseg do 360 kilometrov, izbira dvokolesnega pogona in večje baterije pa doseg poveča do 500 kilometrov. Štirikolesno gnane različice bodo imele doseg do 460 kilometrov.

Minimalistična in moderna notranjost, ki je polna digitalizacije. Foto: Nissan

Od renaulta zoe bo dobil pomembno prednost pri moči polnjenja

Pomembna novost bo zmožnost 22-kilovatnega trifaznega polnjenja prek izmeničnega toka (AC), ki ga je do zdaj med primerljivimi električnimi vozili nudil le renault zoe. Tako polnjenje bo mogoče pri različici z večjo baterijo (87 kWh).

Serijsko polnjenje AC bo imelo moč do 7,4 kilovata, “hitro” polnjenje prek enosmernega toka (DC) pa do 130 kilovatov.

Moč elektromotorja bo od 160 do 290 kilovatov. Slednja bo na voljo v različici performance, ki jo bodo vozniki lahko izbrali skupaj z večjo baterijo in štirikolesnim pogonom. Navor elektromotorja bo znašal od 300 do 600 njutonmetrov.

V Evropo prihaja prihodnje leto

Klasična ariya bo do 100 kilometrov na uro pospešila v 7,5 sekunde, različica performance pa v 5,1 sekunde. Najvišja hitrost bo od 160 do 200 kilometrov na uro (odvisno od različice).

Cene avtomobila, ki ga v Evropi pričakujemo naslednje leto, za zdaj še niso znane.

Sicer pa bo to tudi prvi nissan, ki bo omogočil nadgradnje na daljavo.

