Novi značaj RAV4, ki vas bo ponesel v nove dimenzije 4x4

Ko smo v preteklosti razmišljali o popolnem SUV na štirikolesni pogon, smo njegov temperament redkokdaj povezovali z zeleno energijo. Prav to je ena od glavnih odlik novega RAV4, ki mu je uspelo prebiti mejo nepredstavljivega. Poskočni surovi moči so dodali hibridni pogon, ki omogoča predvsem dvoje: samozavestno vožnjo na najbolj raznolikih terenih in hkrati spokojnost, ki jo omogoča izpopolnjen zeleni pogon. Novi RAV4 se tako lahko pohvali z vsemi prednostmi hibrida in s sposobnostmi športnega terenskega vozila.

Izpopolnjena vožnja, ki vas ne bo udarila po žepu

Novi RAV4 je atletsko grajen od zunaj, svojo pustolovsko žilico pa pokaže predvsem med vožnjo. Ležeren, spokojen in na trenutke celo prefinjeno eleganten na asfaltu, vendar poln strasti in prvinske moči, ko pride do prvega klanca ali ko zapelje na razburkano brezpotje.

RAV4 je učinkovita mešanica robustne zunanjosti in sodobne potniške kabine. Zaradi številnih varnostnih funkcij vozniku zagotavlja še več samozavesti. Foto: Ana Kovač

Z vklopom na terensko vožnjo bo postal tako rekoč neustavljiv. Foto: Ana Kovač

Ne ustraši se klanca, še manj pa lukenj ali globokih luž – v pravem trenutku samodejno in pametno vklopi dodatno moč in vas kot nekakšen avtopilot odpelje kamorkoli vas bo vodilo srce – brez omejitve in brez strahu, da bi kje obtičali. RAV4 bo svoj pravi obraz pokazal ravno takrat, ko boste najmanj pričakovali.

Neverjetno izpopolnjena 4x4 tehnologija vas bo vodila samodejno in se vklopila, ko bo teren pravi in ko bo vaš novi RAV4 potreboval nekaj novega zagona. Z vklopom na terensko vožnjo bo postal tako rekoč neustavljiv – z največ oprijema in nadzora. Toyotini inženirji so ustvarili popolno sinergijo med pogonskim sklopom Hybrid Dynamic Force in inovativnim sistemom štirikolesnega pogona Hybrid AWD-i.

Surova energija novega RAV-a vas bo navdušila po eni zelo zanimivi plati – varčnosti. Tudi v najbolj izjemno zahtevnih voznih okoliščinah poraba goriva ostaja zmerna in zelo težko preseže 7 litrov.

RAV4 je vir samozavesti v vsaki situaciji, od hitre vožnje po avtocesti do šviganja po mestnih središčih, kjer vladajo emisijske omejitve. Foto: Ana Kovač

Toyota je svojemu novemu SUV-dragulju dodala še novo platformo TNGA (Toyota New Global Architecture), ki zagotavlja vozniško orientirano vozno dinamiko, privlačno obliko, izjemno kakovost, energijsko učinkovitost ter inovativno in uporabniku prijazno tehnologijo. Celotno zmanjšanje teže vozila, znižanje njegovega težišča in povečanje togosti šasije so tudi rezultati uporabe TNGA – s tem pa je model RAV4 lažje vodljiv in resnično zabaven za vožnjo.

Zasnova TNGA je Toyotinim oblikovalcem omogočila več svobode pri uresničevanju zastavljenega cilja: ustvariti nov model RAV4 z močnim značajem športnega terenskega vozila, ki ga ločuje od drugih modelov v segmentu.

Hibridna tehnologija pri Toyoti je tako razred zase – kot pionirji na tem področju so naredili pomemben korak pred konkurenco in hibridni pogon posodobili tako, da so optimizirali. Prav to je ena od glavnih prednosti novega RAV-a – dinamična hibridna vožnja tudi na avtocesti.

Kot dokaz resnične moči RAV4 pospeši od 0 do 100 km/h v samo 8,1 sekunde. Za voznika pomeni to bolj uglajeno, linearno speljevanje in večjo učinkovitost pri večji hitrosti – tako je moč na voljo takrat, ko je dejansko potrebna.

RAV4 je odličen sopotnik na vaših avanturah. Foto: Ana Kovač

Izkušnja iz prve roke: z mestnih ulic na divje stranpoti Gorenjske Novega RAV4 smo želeli izkusiti v popolnosti – najprej medi dinamičnim vijuganjem po mestnih ulicah, nato še po hribovitih poteh Gorenjske. Vmes smo si dali duška in preizkusili nove pospeške na hitri vožnji po avtocesti, seveda vedno po omejitvah. Z novim modelom RAV4 se lahko vozite povsod, vse od mestnega okolja, kjer veljajo omejitve emisij, do večpasovnih avtocest in podeželskih cest polnih izzivov. Foto: Ana Kovač RAV4 vsekakor najprej navduši zaradi svoje udobne notranjosti. Usnjeni detajli mu dodajo kanček glamurja, udobni sedeži pa tudi ščepec kraljevske prevzetnosti. Prostorna kabina obljublja popolno vozno izkušnjo za vso družino, vsekakor pa zagotavlja obilo užitkov tudi ob "solo" avtomobilističnih avanturah. V mestu je kljub svoji terenski zunanjosti presenetljivo agilen, zunanja kamera pa omogoča lahkotno parkiranje ali vzvratno vožnjo tudi po najbolj nemogočih predelih mesta. Prvič smo od veselja zavriskali, ko smo pritisnili na plin po avtocesti. Takoj smo začutili njegovo željo po avanturi – hiter, vendar vedno popolnoma osredotočen na cesto. Vožnja je umirjena in lagodna, tudi ko se pospeški povečujejo. Foto: Ana Kovač Ker smo v preizkus dobili RAV4 s štirikolesnim pogonom, smo seveda želeli na lastni koži preizkusiti, kako se japonski SUV znajde tudi na malo bolj zahtevnih terenih. Vožnja po neskončnih serpentinah na poti do Krvavca je bila lagodna, samodejni menjalnik namreč omogoča nepojmljivo brezskrbnost. Avtomobil ima odličen oprijem, tudi v bolj mokrih in strmih predelih ceste, ko je osredotočenost na volan še večja. Svojo najbolj divjo plat pa je RAV4 končno lahko pokazal, ko smo zavili z asfalta in si privoščili malo bolj dinamične vožnje po navidez neobvladljivih klančinah, kjer so luknje in v njej luže že precej strahotno zevale v nebo. Toda RAV4 je neustrašno odvozil čisto vsak kilometer na poti, samodejno uravnaval kolesni pogon in se tudi v najbolj strmem in zdelanem delu poti pognal samozavestno in neomajno. Ne samo njegova pametna moč, navdušila nas je predvsem njegova umirjenost in boljša vodljivost, kar je posledica daljšega medosja.

Ljubezen na prvi pogled: džentelmen z atletsko postavo

Foto: Ana Kovač

Nova zunanjost RAV-a je nedvomno poglavje zase. Najprej opazimo njegovo izklesano športno podobo, ki potrjuje, da bo z njim vsaka vožnja avantura zase. Podrobnejši pogled na njegove obline pa priča tudi o njegovi drugi plati: džentelmenski in šarmanten in nikoli prav zares diskreten bo poskrbel, da boste v njegovi družbi vedno v središču pozornosti. RAV4 je tisti prijatelj, o katerem ste vedno samo sanjali – ob vas bo ne glede na to, kam vas bo peljal dan – v vaši družbi bo na poti do pomembnega sestanka, na družinskem izletu ali brezskrbnem potovanju v dvoje. Ob strani pa vam bo stal, tudi ko si boste zaželeli nekaj več adrenalina in boste iskali brezmejnost vaših doživetij.

Voznik bo užival v visokem položaju, ki zagotavlja odličen pregled nad dogajanjem na cesti. Poleg tega sedeži tudi sicer omogočajo dovolj prostora in udobja, kar potnikom zagotavlja prijetno potovanje. Foto: Ana Kovač

RAV4 pa je v svoji četrti generaciji poskrbel tudi za več prostora v notranjosti, kjer bo lahko udobno sedelo kar pet potnikov, hkrati pa zagotavlja tudi več prostora v prtljažniku – odlična novica za vse, ki vedno tarnajo zaradi prostorske stiske.

Ko boste zapeljali na prvo vožnjo, se boste počutili kot doma. Foto: Ana Kovač

Elegantno notranjost kabine odlično dopolnijo skrbno premišljeni detajli, ki kabini dodajo pravo ravnovesje športno-elegantnega sloga. Velik zaslon na sredini avtomobilske armature omogoča pametno multimedijsko izkušnjo. Enostavno upravljanje vseh funkcij vam bo v pomoč pri vožnji in vam bo hkrati kratkočasilo dolgo pot. Presenetljiva je tudi konzola za brezžično polnjenje baterije mobilnega telefona.

Tako kot v vseh Toyotinih avtomobilih je tudi pri RAV-u varnost na prvem mestu. Toyotin varnostni sistem Safety Sense je še dodatno izpopolnjen s pametnimi funkcijami, ki ves čas pomagajo vozniku.

Hibrid je tehnologija sedanjosti

Ne glede na to, kakšne so vaše sanje o idealnem avtomobilu, je japonski velikan za vsako vašo željo našel rešitev v hibridu. Večina njihovih modelov je namreč na voljo tudi v hibridni različici: Yaris, Auris, C-HR, RAV4 in Prius.

Hibride Toyota odlikujejo rekordno nizki izpusti ogljikovega dioksida. Kadar hibridno vozilo deluje na električni pogon, so njegove emisije nične. Foto: Ana Kovač

Toyotini hibridi so zasnovani tako, da je z njimi vsako opravilo med potjo nadvse preprosto – samo pritisnete gumb za zagon in se odpeljete, potiho in diskretno, brez hrupa in brez skrbi. Novi hibridi so še bolj energetsko učinkoviti ter tehnološko izpopolnjeni. Omogočajo preprosto vozno izkušnjo, ki je tiha, prijetna, varna in udobna.