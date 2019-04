Nova Corolla Hybrid – postavna lepotica, ki obožuje pospeške #video

Toyota je s svojo avantgardno različico priljubljene Corolle zajela bistvo sodobne vožnje – varnost, zanesljivost in zapeljivost. Vse to je združeno v napredni funkcionalnosti tehnologij avtomobilskega koncerna, ki je pomen hibridnosti postavil na čisto novo raven.

Ko se energičnost skriva za popolno spokojnostjo

Hibridna različica nove Corolle presega vsa pričakovanja. Energična, poskočna in polna vitalnosti, tudi v najzahtevnejših voznih razmerah, je na trenutke zelo spokojna in zato celo nekoliko šarmantno sramežljiva. Corolla je izredno pomirjujoča in hkrati neverjetno živahna. Zahvaljujoč izpopolnjenemu hibridnemu pogonu je vožnja tiha in tako podobna pravi električni izkušnji. Ko boste zjutraj zapeljali na cesto, boste slišali samo dvoje – svoje dihanje in prebujanje okolice.

Corolla obožuje raznolikost, kar pomeni, da se bo popolnoma prilagodila spreminjajoči se konfiguraciji ceste. Pogumna in drzna na ostrih ovinkih, kjer se bo osredotočeno držala ceste, predrzno hitra na avtocesti ter tiha in gibčna med vijuganjem v urbanem okolju.

Po zaslugi deset milimetrov nižjega težišča, novega zadnjega vzmetenja in za 60 odstotkov bolj toge karoserije je vožnja izjemno dinamična, odzivna in učinkovita. Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Toyotina hibridna tehnologija je v Corolli združila same presežke – na voljo je z dvema hibridnima pogonskima sklopoma. 1,8-litrski motor s 122 konjskimi močmi ponuja četrto generacijo hibridnega sistema, ki zagotavlja izjemno odzivnost, nizko porabo goriva in sproščujočo vožnjo. 2,0-litrski motor s 180 konjskimi močmi pa zagotavlja še več moči in zmogljivosti, odlične pospeške, več vozniške dinamike in užitka pri vožnji.

Toyotini hibridi so zasnovani tako, da je z njimi vsako opravilo med potjo nadvse preprosto – samo pritisnete gumb za zagon in se odpeljete, potiho in diskretno, brez hrupa in brez skrbi. S samodejnim menjalnikom je vsaka vožnja še bolj sproščujoča – užitki med vožnjo so tako še bolj izpopolnjeni.

Toyotini hibridi prihranijo gorivo, imajo manjše emisije in celo napolnijo svoje baterije, ne da bi jih bilo treba priključiti. Foto: Jan Lukanović

Včasih se vam bo celo zdelo, da razmišlja namesto vas, saj vam bo med vožnjo večkrat priskočila na pomoč, vendar se tega sploh ne boste zavedali.

Vožnja navkreber: vozilo poganjata oba motorja in tako omogočata največjo zmogljivost.

Upočasnjevanje in zaviranje: sistem zbira in obnavlja kinetično energijo, s katero polni akumulatorsko baterijo.

Prehitevanje: vozilo poganjata oba motorja in tako omogočata največjo zmogljivost.

Mirovanje: v mirovanju se oba motorja samodejno izključita, energija pa se tako ne izgublja po nepotrebnem.

Močnejši hibrid sestavlja dvolitrski, šibkejšega pa 1,8-litrski bencinski motor. Foto: Jan Lukanović

Hibrid? Seveda! Ste še vedno v dvomih, da so hibridi Toyota najboljša odločitev? Tukaj imate tri ključne razloge, zakaj je to prava odločitev: tiha vožnja v popolni harmoniji z okolico,

nižja poraba goriva in tako večja skrb za okolje, Corollina baterija se vedno polni sama in je nikoli ni treba polniti.



Bi tudi vi preizkusili dinamično lahkotnost nove Corolle? Prijavite se na testno vožnjo.

Avantgardna in hkrati prefinjeno elegantna – nova Corolla je prava mešanica športnega glamurja. Foto: Jan Lukanović

Opazna lepotica, ki stavi na ekscentričnost

Toyotin dizajn nikoli ne razočara in tudi tokrat niso želeli ostati na varni točki "že videnega". Corolla je pravi presežek dizajna. Kot prava trendsetterka predstavlja prihodnost avtomobilističnega dizajna – spogledljivo glamurozna in hkrati prefinjeno elegantna podoba očara že na prvi pogled. Ostre in dinamične linije odlično dopolnjujejo izrazito poudarjene mehke obline, ki avtomobilu poleg markantne športne navihanosti dodajajo tudi kanček ženske elegance.

Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Izpopolnjena eleganca se nadaljuje tudi v kabini – z majhnimi detajli in dobro premišljenimi rešitvami, ki slogovno popolnoma dopolnjujejo njeno zunanjost.

Ko sedemo za volan, najprej pade v oči lepo oblikovana notranja konzola, na kateri kraljuje velik in do uporabnika prijazen digitalni zaslon. Ergonomsko oblikovani sedeži omogočajo udobje tudi na daljših in napornih razdaljah. Uživanje v vožnji dobiva čisto nove dimenzije, zahvaljujoč tudi multifunkcijskemu volanu, s katerim praktično lahko upravljajte celotno vožnjo, in menjalniku CVT, ki preprosto obogati vsako vozno izkušnjo.

Corolla je najbolje prodajani avtomobilski model vseh časov. Od premiere leta 1966 je bilo po vsem svetu prodanih že več kot 45 milijonov primerkov.

Razred, ki omogoča nešteto poti

Corolla spada v tisti razred avtomobilov, ki vam omogoča raznolikost z veliko začetnico – kraljevala bo v natrpanem mestu in vas vodila po še tako nemogočih ozkih ulicah ter vam hkrati odprla obzorja za nešteto avantur v neznano.

Notranjost omogoča dovolj prostora za udobno vožnjo, tudi na zadnjih sedežih, ki so opremljeni za prevoz najmlajših. Čeprav ne spada v kategorijo družinskih avtomobilov, so pri Toyoti na dva zadnja sedeža namestili sistem ISOFIX za varno pripenjanje avtosedežev.

Praktičen prtljažnik zagotavlja dovolj prostora za udobno potovanje v dvoje.

Foto: Jan Lukanović

Pogled v prihodnost? Ne, "head-up".

Toyota je svojo vizijo prihodnosti pokazala s prikazovalnikom head-up, kjer boste na vetrobranskem steklu imeli manjšo projekcijo osnovnih podatkov z armature. Varni pogled na števec vam ne bo odvrnil pozornosti s ceste.

Na splošno pa je Toyota tudi pri Corolli poskrbela za izpopolnjeno varnostno asistenco. Njihova tehnologija Toyota Safety Sense povzema štiri ključne varnostne komponente:

– sistem za predhodno zaznavanje trka,– sistem opozarjanja ob menjavi voznega pasu,– samodejno uravnavanje dolžine svetlobnega snopa,– asistent za prepoznavanje prometnih znakov.

Namen paketa Toyota Safety Sense je zmanjšati število prometnih nezgod in tako prispevati k prometni varnosti ter vas obenem podpirati pri vsakodnevni vožnji.