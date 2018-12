Novi VW passat: Nekoč paradni konj, danes v senci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Passat je bil nekoč za Volkswagen eden paradnih konjev, a od takrat so se razmere v svetovni (evropski) avtomobilski industriji močno spremenile. Klasične karoserijske izvedbe so izgubile na svoji veljavi, vse več kupcev pa raje izbira trendovske crosssoverje in športne terence.

Ostaja na enaki platformi kot predhodnik

Passatov razred (tekmeci škoda superb, ford mondeo, opel insignia, peugeot 508 …) tako izgublja prodajno težo. Tudi zato pri Volkswagnu prenovljenega passata ne bodo bistveno spreminjali. Še vedno bo namreč stal na enaki platformi kot njegov predhodnik.

Sodeč po skicah lahko pričakujemo nekoliko bolj dinamični oblikovalski jezik, ožje in bolj moderne žaromete in luči, v zadnji del integriran spojler, v notranjosti pa veliko digitaliziranih elementov. Passat bo tako dobil vse tisto, kar danes od novega volkswagna pričakujemo. To velja tudi za moderne varnostno-asistenčne sisteme.

Volkswagen bo prenovljenega passata razkril na avtomobilskem salonu v Detroitu.

Foto: Volkswagen

