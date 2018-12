Volkswagen: Manj kombinacij avtov, več dobička

Volkswagen namerava poenostaviti kombinacije motorjev in menjalnikov pri svojih avtomobilih. S tem bodo prišli do večjega zaslužka na vsak izdelan avtomobil in do bolj učinkovite proizvodnje.

Pri Volkswagnu napovedujejo občutno zmanjšanje kompleksnosti svojih modelov. V Evropi bodo ukinili četrtino različnih kombinacij motorjev in menjalnikov, ki so manj priljubljene pri kupcih. Osnovne različice avtomobilov bodo na voljo le še z ročnimi in nič več samodejnimi menjalniki ter štirikolesnim pogonom. Nemci prav tako načrtujejo, da bi delež vozil s platforme MQB povečali s 60 na kar 80 odstotkov.

11-milijardna vlaganja v tehnologije prihodnosti

S tem nameravajo izboljšati učinkovitost svoje proizvodnje in povečati dobičke na vsak izdelani avtomobil. Do leta 2022 želijo imeti šestodstotno dobičkonosno maržo, kar je tri leta prej od prvotno načrtovanega. Do leta 2023 bodo v elektromobilnost, digitalizacijo in samodejno vožnjo vložili 11 milijard evrov. Od tega bo devet milijard namenjenih električnim avtomobilom.

Na drugi strani želijo do leta 2025 povečati proizvodno kapaciteto svojih tovarn za 30 odstotkov. Z racionalizacijo stroškov in boljšo učinkovitostjo proizvodnje prav tako nameravajo do leta 2023 privarčevati tri milijarde evrov.